Vali Su: "Aynı ruhla çalışmaya devam edeceğiz" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Vali Su: 'Aynı ruhla çalışmaya devam edeceğiz' - Son Dakika

Vali Su: "Aynı ruhla çalışmaya devam edeceğiz"

7 saat önce

Mersin Valisi Ali İhsan Su, 105 yıl önce tüm dünyaya 'Çanakkale Geçilmez' dedirten ruhun, günümüzde ve gelecekte de vatana, bayrağa, ezana ve kardeşliğe yönelik iç ve dış saldırılara karşı konulmasında en büyük ilham kaynağı olmaya devam edeceğini bildirdi.

Vali Su:

Mersin Valisi Ali İhsan Su, 105 yıl önce tüm dünyaya 'Çanakkale Geçilmez' dedirten ruhun, günümüzde ve gelecekte de vatana, bayrağa, ezana ve kardeşliğe yönelik iç ve dış saldırılara karşı konulmasında en büyük ilham kaynağı olmaya devam edeceğini bildirdi.


Vali Su, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yıl Dönümü ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla mesaj yayınladı. Mesajında, Çanakkale Deniz Zaferinin önemine dikkat çeken Su, "Yüce Milletimiz, mili ve manevi değerlerine uzanan hain ellere asla geçit vermeyeceğini, kendisine vurulmak istenen esaret zincirlerini daima kıracağını bundan tam 105 yıl önce Çanakkale'de birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhu ile kazandığı bu büyük zaferle tüm dünyaya en güçlü şekilde bir kez daha kanıtlamıştır. Aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimizin verdiği destansı mücadeleyi eşsiz bir zaferle neticelendirerek tüm dünyaya 'Çanakkale Geçilmez' dedirten bu ruh, günümüzde ve gelecekte de vatanımıza, bayrağımıza, ezanımıza ve kardeşliğimize yönelik iç ve dış saldırılara karşı koymamızda en büyük ilham kaynağımız olmaya devam edecektir. Ecdadımızın canları pahasına koruyarak bizlere emanet ettiği aziz vatanımızı sonsuza kadar yaşatmak, ülkemizi dünyanın önde gelen devletleri arasına taşımak ve milletimizi çağdaş medeniyet seviyesinin üzerine yükseltmek için bizler de aynı ruhla çalışmaya devam edeceğiz. 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yıl Dönümü ve Şehitleri Anma Gününde; başta Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden kahraman gazilerimizi sonsuz rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz" dedi. - MERSİN

Çanakkale, Ali ihsan, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 03:12 Kaynak: İHA
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