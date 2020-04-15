Vali Su: "Basında, 'Mersin en iyi il' şeklinde çıkan haberler bizi rehavete düşürmemeli" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Vali Su: 'Basında, 'Mersin en iyi il' şeklinde çıkan haberler bizi rehavete düşürmemeli' - Son Dakika

Vali Su: "Basında, 'Mersin en iyi il' şeklinde çıkan haberler bizi rehavete düşürmemeli"

6 saat önce

MERSİN (İHA) – Mersin Valisi Ali İhsan Su, korona virüsle mücadelede Türkiye'nin en iyi durumda olan ülkelerden biri olduğunu, Mersin'in de örnek bir sınav verdiğini belirterek, "İlimizde aldığımız tedbirleri mutlaka aynı kararlılıkla sürdürmemiz hayati önem taşıyor.

Vali Su:

MERSİN (İHA) – Mersin Valisi Ali İhsan Su, korona virüsle mücadelede Türkiye'nin en iyi durumda olan ülkelerden biri olduğunu, Mersin'in de örnek bir sınav verdiğini belirterek, "İlimizde aldığımız tedbirleri mutlaka aynı kararlılıkla sürdürmemiz hayati önem taşıyor. Basında, 'Mersin en iyi il' şeklinde çıkan haberler bizi rehavete düşürmemeli" dedi.


Mersin İl Pandemi Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Ali İhsan Su başkanlığında yapıldı. Korona virüs (Kovid-19) salgınına karşı Mersin'de yürütülen çalışmalar ile ilave tedbirlerin görüşüldüğü toplantıya, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Ercan Kireçtepe, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, vali yardımcıları, il müdürleri ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.


"Türkiye, en iyi durumda olan ülkelerden biri"


Valilik Meclis Salonunda düzenlenen toplantıda konuşan Vali Su, bütün dünyayı etkisi altına alan korona virüs pandemisi ile Türkiye'de olduğu gibi Mersin'de de mücadeleye devam edildiğini söyledi. Su, Türkiye'nin salgınla mücadelede gerek alınan tedbirler gerekse uygulamalar bakımından en iyi durumda olan ülkelerden biri olduğunu ifade etti. Bu durumu devam ettirmenin önemine işaret eden Vali Su, "İyi durumda olmamız bizleri rehavete sürüklememeli. Bu konudaki farkındalığı ve kuralları kararlı bir şekilde devam ettirmeliyiz" diye konuştu.


"Basında, 'Mersin en iyi il' şeklinde çıkan haberler bizi rehavete düşürmemeli"


Korona virüse karşı mücadele konusunda Mersin'in de örnek bir sınav verdiğini vurgulayan Su, "İlimiz genelinde bu anlamda güzel bir uyum var. Kentimizde alınan tedbirleri ihtiyaçlar doğrultusunda revize ediyor, gerek görüldüğünde ilave tedbirler almaya devam ediyoruz. Aldığımız tedbirleri titizlikle ve büyük bir kararlılıkla uyguluyoruz. İlimizde aldığımız tedbirleri mutlaka aynı kararlılıkla sürdürmemiz hayati önem taşıyor. Basında, 'Mersin en iyi il' şeklinde çıkan haberler bizi rehavete düşürmemeli. Alınan önlemlerdeki asıl gayemiz, insan hareketliliğini en aza indirgemek, sosyal izolasyonu sağlamak; bunun yanında hayatın devam etmesi için gıda, üretim, sağlık gibi temel gereksinim alanlarında üretim ve hizmetin devam ettirilebilmesi için de gerekli tedbirleri almak" ifadelerini kullandı.


Vali Su sözlerini, korona virüsten korunmak için bireysel hijyen kuralları ile sosyal mesafe kuralına özen göstermenin önemine işaret ederek noktaladı.


Toplantı, görüş ve önerilerin alınmasının ardından, gündem maddelerinin görüşülmesi ile sona erdi. - MERSİN

Ali ihsan, Türkiye, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.04.2020 05:43 Kaynak: İHA

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