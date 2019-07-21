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Vali Su, Çamlıyayla'da incelemelerde bulundu

49 dakika önce

Mersin Valisi Ali İhsan Su, Çamlıyayla ilçesini ziyaret ederek alabalık üretim tesisinde incelemelerde bulundu, yavru balıkları suya bıraktı.

Vali Su, Çamlıyayla'da incelemelerde bulundu, System.String[]
Mersin Valisi Ali İhsan Su, Çamlıyayla ilçesini ziyaret ederek alabalık üretim tesisinde incelemelerde bulundu, yavru balıkları suya bıraktı.

Çamlıyayla ilçesindeki temaslarına ilk olarak Kadıncık Vadisi Yaban Hayatı Geliştirme Sahası içerisinde bulunan 'Bahçe Alabalık Üretme İstasyonu'nu ziyaret ederek başlayan Vali Su'ya, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdür Yardımcısı Erdem İsmetoğlu, Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz, Doğa Koruma Bölge Müdürü Mehmet Sıddık Kılınçer, il ve ilçe protokolü eşlik etti.

2019 yılı içerisinde toplam 1 milyon 750 bin adet yavru alabalık üretilen tesisi gezerek yetkililerden bilgi alan Vali Su ve beraberindekiler, 'Doğal Alabalık Üretilmesi ve Orman İçi Suların Balıklandırılması' projesi kapsamında tesiste üretimi gerçekleştirilen 5 bin adet yavru alabalığı suya bıraktı.

Vali Su daha sonra Çamlıyayla Kaymakamı Resul Yıldırım ve beraberinde il ve ilçe protokolü ile birlikte yenileme projesi çalışmaları devam eden Çamlıyayla Kalesi ve Av Evi'ni gezerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

İnceleme gezilerini tamamlayan Vali Su, kendisine yoğun ilgi gösteren ilçedeki vatandaşlar ve esnaflarla da bir araya gelerek bol bol sohbet etti. - MERSİN
Çamlıyayla, Ali ihsan, Mersin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 10:54 Kaynak: İHA
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