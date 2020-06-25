Vali Su, Çamlıyayla'nın turizm alanlarında incelemelerde bulundu - Son Dakika

Vali Su, Çamlıyayla'nın turizm alanlarında incelemelerde bulundu

MERSİN (İHA) – Mersin Valisi Ali İhsan Su, Çamlıyayla ilçesini ziyaret ederek inceleme ve temaslarda bulundu.

MERSİN (İHA) – Mersin Valisi Ali İhsan Su, Çamlıyayla ilçesini ziyaret ederek inceleme ve temaslarda bulundu. Özellikle turizm alanlarını gezen Su, yetkililerden bilgi aldı.

Sivaslıların çorbalara renk katması için kullandıkları mor çiçek zehirli çıktı
Son Dakika: Türkiye'de 25 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, 1458 yeni vaka tespit edildi
Dünya Sağlık Örgütü: Avrupa'daki durum iyiye gidiyor, dünyanın geri kalanının durumu giderek kötüleşiyor


Vali Su, Çamlıyayla'da ilk olarak 'Kadıncık Vadisi Yaban Hayatı Geliştirme Sahası' içerisinde bulunan Bahçe Alabalık Üretme İstasyonunu ziyaret etti. Su'ya, Doğa Koruma ve Milli Parklar 7. Bölge Müdürü Turgut Cangır, Doğa Koruma ve Milli Parklar Mersin Şube Müdürü Ömer Arslan, Su Ürünleri Yüksek Mühendisi Mustafa Üstündağ ile il ve ilçe protokolü eşlik etti.


2019 yılı içerisinde toplam 1 milyon 750 bin adet yavru alabalık üretilen tesisi gezerek yetkililerden bilgi alan Vali Su, daha sonra "Doğal Alabalık Üretilmesi ve Orman İçi Suların Balıklandırılması" projesi kapsamında tesiste üretimi gerçekleştirilen kırmızı benekli alabalıkların temsili olarak doğal habitatlarına bırakılması etkinliğine katıldı.


İlçe temaslarına Kaymakam Resul Yıldırım'ı makamında ziyaret ederek devam eden Vali Su, ziyarette Kaymakam Yıldırım'dan ilçede sürdürülen yatırımların son durumu hakkında bilgi aldı.


Vali Su, Kaymakamlık ziyareti akabinde taşınmaz kültür varlığı özelliği taşıyan ve Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu tarafından koruma altına alınan, mülkiyeti Pervane Namıdiğeri (Zatullahİbni Abdullah) Vakfına ait çeşmede incelemelerde bulundu. Su, çeşmenin korunması ve yaşatılmasına yönelik proje çalışmalarının devam ettiğini söyledi.


Çamlıyayla programı kapsamında ilçe esnafı ve vatandaşlarla da bir araya gelen Su, samimi bir atmosferde gerçekleşen ziyaretlerde vatandaşlarla sohbet ederek, esnafın sorun ve taleplerini dinledi.


İlçe ziyaretini Çamlıyayla'nın tarihi dokusunun en önemli parçalarından biri olan ve üç dağlık vadinin kesişme noktasında inşa edilen, onarımı ile çıkış merdivenlerinin yapımı tamamlanan Namrun Kalesi ile devam ettiren Su, kalenin daha iyi hizmet verebilmesi için gerçekleştirilecek yeni projelerle ilgili yetkililerden bilgi aldı.


İlçe temasları kapsamında Çamlıyayla İlçesi Çuvalgı mevkinde 50 dönümlük arazide kiraz yetiştiriciliği yapan Çiftçi Hayrünisa Öcal ve Ekrem Öcal'ı da ziyaret eden Vali Su, çiftçi aile ile bir süre sohbet ederek, hayırlı hasatlar ve bol kazançlar temennisinde bulundu. Buradaki ziyareti sırasında kiraz hasadında çalışan vatandaşlarla da bir süre sohbet eden Su, onların sorun ve taleplerini dinledi.


Vali Su, Çamlıyayla temasları kapsamında son olarak Kisecik Mahallesindeki doğa severlerin uğrak mekanı haline gelen Kisecik Kanyonu, diğer adıyla Saklı Cennet Kanyonunu gezdi. - MERSİN

Ali İhsan Su, Çamlıyayla, Mersin, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 03:03 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Vali Su, Çamlıyayla'nın turizm alanlarında incelemelerde bulundu - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

19:03 Dudak uçuklatan fiyat Bodrum'u karıştırdı! Döneri, pideyi 10 katı fiyatına sattılar 16:56 Son Dakika: Dün zam yapılan benzine bugün de büyük indirim geldi 14:49 Son Dakika: UKOME'den İBB'nin 5 bin taksi kiralama teklifine ret 14:09 Son dakika: Merkez Bankası faizi sabit tuttu 13:58 Sezonu 15 liradan açan Nazende fasulyesi şimdi 3 liraya müşteri bulamıyor 13:53 Çocukluk hayalini gazoz firmasını alarak gerçekleştirdi 13:03 Gelecek Partisi'nin asgari ücret paylaşımı sosyal medyada yorum bombardımanına tutuldu 12:26 Son dakika: Sağlık Bakanlığı, çalışma hayatı için koronavirüs tedbirlerini güncelledi: İş yerlerinde koronadan sorumlu personel olacak 12:19 50 bin TL'ye kadar alıcısı olan Adana güvercinlerini satarak 22 öğrenciyi giydirdi 12:02 Ülke tarihinin en büyük iki değerli taşını bulan madenci, bir gecede zengin oldu 11:48 İBB 5 bin yeni taksi projesi için ilk adımı bugün atıyor! Proje UKOME'ye sunulacak 11:23 Fatura tahsilatları 1 Temmuz'dan itibaren başlıyor! Borcu olanların elektrik ve doğal gazı kesilecek 10:55 Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 388,5 liradan işlem görüyor 10:32 Sivaslı usta, artık üretimi yapılmayan Osmanlı kehribar tespihini 5 bin liraya satıyor 10:09 Evini atölyeye çeviren 6 çocuk annesi, yün yorgan dikerek aile bütçesine katkı sağlıyor
Juventus'lu Ronaldo, Lecce maçı öncesi 130 milyon TL'lik yatında yaptığı tatille stres attı
21:14
Sivaslıların çorbalara renk katması için kullandıkları mor çiçek zehirli çıktı
20:55
Son Dakika: Türkiye'de 25 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, 1458 yeni vaka tespit edildi
20:45
Galatasaray, Milan'ın 10 numarası Hakan Çalhanoğlu'nu gündemine aldı
20:41
Dünya Sağlık Örgütü: Avrupa'daki durum iyiye gidiyor, dünyanın geri kalanının durumu giderek kötüleşiyor
20:34
İBB'nin satın aldığı Fatih Sultan Mehmet portresinin nerede sergileneceği netleşti
20:22
Alişan, kazada oğlunun hayatını kurtaran bakıcısının fotoğrafını paylaşıp teşekkür etti
20:05
Bankta oturan yaşlı adam kalp krizi geçirdi
19:41
İngilizlerin efsane futbolcusu Gascoigne'in kızı Bianca, muhteşem fiziğiyle büyüledi
19:40
İYİ Parti kongresine katılan delege koronavirüse yakalandı! Kongreye katılan bin kişi tedirgin oldu
19:39
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.06.2020 21:42:49. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Vali Su, Çamlıyayla'nın turizm alanlarında incelemelerde bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]