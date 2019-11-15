Son Dakika Haberleri: Vali Su, çocuk evindeki çocuklarla bir araya geldi
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Vali Su, çocuk evindeki çocuklarla bir araya geldi

6 saat önce

Mersin Valisi Ali İhsan Su, eşi Zeliha Su ile birlikte Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlüğü'ne bağlı Menekşe Çocuk Evi'ni ziyaret ederek devlet koruması altındaki çocuklarla bir araya geldi.

Vali Su, çocuk evindeki çocuklarla bir araya geldi, System.String[]

Mersin Valisi Ali İhsan Su, eşi Zeliha Su ile birlikte Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlüğü'ne bağlı Menekşe Çocuk Evi'ni ziyaret ederek devlet koruması altındaki çocuklarla bir araya geldi.


Ziyarette Vali Su'ya, Mersin Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Vekili Veysel Topkaya ile kurum müdürleri de eşlik etti. Sıcak ve samimi bir atmosferde gerçekleşen ziyarette, çocuklarla yakından ilgilenen ve onlarla bol bol sohbet eden Vali Su ve eşi Zeliha Su, evde kalan çocukların eğitimleriyle ilgili yetkililerden bilgi aldı. - MERSİN

Mersin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 12:51 Kaynak: İHA
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