Vali Su, Çukurova Bölgesel Havalimanında incelemelerde bulundu

MERSİN (İHA) – Mersin Valisi Ali İhsan Su, Çukurova Bölgesel Havalimanındaki çalışmaları yerinde inceleyerek, inşaatın hızla ve titizlikle devam ettiğini söyledi.

Vali Su, bir dizi temas ve incelemede bulunmak üzere Tarsus ilçesine gitti. Vali Su'ya incelemeleri sırasında Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu, İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, İl Jandarma Komutanı Necip Carıkcıoğlu, ilçe protokol üyeleri ile yüklenici firma yetkilileri eşlik etti.

Vali Su, yapımı devam eden Çukurova Bölgesel Havalimanındaki çalışmaların yanı sıra ilçede yapımı devam eden yeni Hükümet Konağı ile Benli ve Yeşil Mahalle Şehit Lütfi Can Polis Merkezi Amirliklerindeki inşa çalışmalarını yerinde inceledi.

İncelemelerinin ardından yaptığı açıklamada, havalimanı inşaatındaki çalışmaların titizlikle ve hızla devam ettiğini kaydeden Su, havalimanının tamamlandığında bölge ticaretine, turizmine ve iş yaşamına hareketlilik getireceğini ifade etti.

Vali Su, daha sonra 2021 yılı sonunda hizmete girmesi planlanan yeni Tarsus Hükümet Konağı ile yapımı devam eden Polis Merkezi Amirlikleri inşaatında incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı. - MERSİN