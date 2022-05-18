Vali Su'dan Başkan Özyiğit'e veda ziyareti - Son Dakika
Üye Girişi

Vali Su'dan Başkan Özyiğit'e veda ziyareti

18.05.2022 13:35
Vali Su'dan Başkan Özyiğit'e veda ziyareti

Cumhurbaşkanlığı Valiler Atama Kararnamesi ile Diyarbakır Valisi olarak atanan Mersin Valisi Ali İhsan Su, Mersin Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit'e veda ziyaretinde bulundu.

Başkan Abdullah Özyiğit, "Kentimize verdiği hizmetlerden dolayı Mersin Valimiz Sayın Ali İhsan Su'ya teşekkür ediyor, yeni görev yerinde kendisine başarılar diliyorum." dedi.

21 Haziran 2017 tarihinden bu yana Mersin'de görev yapan Vali Ali İhsan Su, Diyarbakır Valisi olarak atandı. Mersin'den ayrılacak olan Vali Su, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit'e de veda ziyaretinde bulundu. Başkan Özyiğit, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Vali Su'ya hizmetlerinden dolayı teşekkür etti. Vali Su ise görev süresince uyum içerisinde çalıştıklarına dikkat çekerek, Başkan Özyiğit'e başarılar diledi.

YORUMLAR
500
DİYARBAKIR - Ağırlığıyla yarışacak karpuzlarda hasat başladı DİYARBAKIR - Ağırlığıyla yarışacak karpuzlarda hasat başladı Diyarbakır'da 30 bin dekarda 121 ton karpuz hasadı Diyarbakır'da 30 bin dekarda 121 ton karpuz hasadı Dev kayanın altında sıkışan çocuğun cansız bedeni 30 saatlik çalışmayla çıkarıldı Dev kayanın altında sıkışan çocuğun cansız bedeni 30 saatlik çalışmayla çıkarıldı
Kaynak: Bültenler

Abdullah Özyiğit, Ali İhsan Su, Mersin, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Vali Su'dan Başkan Özyiğit'e veda ziyareti - Son Dakika

Bu haber Bültenler tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Bültenler tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Bültenler kurumudur.

Son Dakika
13:46 Trabzonspor tribünlerinde maç izleyen kadın, Cristiano Ronaldo'nun eski sevgilisi Desire Cordero çıktı
13:25 İbrahim Tatlıses'i yanmaktan kurtardılar
13:18 18.17 liraya çıkan dolar, yeni yılın rekorunu kırdı!
12:52 Arasının bozuk olduğu babası İbrahim Tatlıses'in kaza yaptığı haberini alan Ahmet Tatlıses olay yerine koştu
12:49 Kaza geçiren İbrahim Tatlıses'in araçtan çıkarıldığı anların görüntülenmemesi için çarşaf gerildi
12:43 Esenyurt'ta son durum! Vatandaş sele kapıldı
12:28 İbrahim Tatlıses ölümden döndü! İşte araca sıkıştığı kazadan ilk görüntüler...
12:07 Bakan Nebati'den CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yanıt: Panikle yaptığımız hiçbir işimiz yok, sadece sizin rol kapma girişimlerinizi deşifre ediyoruz
12:04 Sıkışan İbrahim Tatlıses'ten ilk sözler: Beni düzgün bir alanda araçtan çıkarın
12:01 Ağrı İŞKUR Müdürü Gıyas Güven'le ilgili skandal iddia! Görüntüleri tepki çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.08.2022 14:04:34. #1.11#
SON DAKİKA: Vali Su'dan Başkan Özyiğit'e veda ziyareti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement