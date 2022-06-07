Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Su, beraberinde Silvan Kaymakamı Murat Öztürk ve İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali ile Silvan ilçesinde Yetişgin'in ailesini ziyaret etti.

Kaynak: AA

Diyarbakır, Enes Can, Dicle, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Vali Su'dan Dicle Nehri'nde boğulan öğrencinin ailesine taziye ziyareti - Son Dakika

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