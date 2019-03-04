Vali Su, Deprem Haftasında Afad Müdürü Ersoy'u Kabul Etti

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Cami Misafirhanesinde İçki ve Oksijenli Su İçen 1 Kişi Öldü, 1 Kişi Görme Yetisini Kaybetti

Bakan Albayrak: Enflasyon Gerilemeye Devam Edecek

Son Dakika! Bakan Pekcan: Şubat'ta İhracat 14 Milyar 312 Milyon Dolar Oldu