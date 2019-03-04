Son Dakika Haberleri: Vali Su, Deprem Haftasında Afad Müdürü Ersoy'u Kabul Etti

Vali Su, Deprem Haftasında Afad Müdürü Ersoy'u Kabul Etti

1 saat önce

MERSİN (İHA) – Mersin Valisi Ali İhsan Su, Deprem Haftası dolayısıyla İl Afet ve Acil Durum Müdür Vekili (AFAD) Yılmaz Ersoy ve şube müdürlerini kabul etti.

Vali Su, Deprem Haftasında Afad Müdürü Ersoy'u Kabul Etti, System.String[]
MERSİN (İHA) – Mersin Valisi Ali İhsan Su, Deprem Haftası dolayısıyla İl Afet ve Acil Durum Müdür Vekili (AFAD) Yılmaz Ersoy ve şube müdürlerini kabul etti.

Sahil Valilik Makamında gerçekleşen kabulde konuşan Vali Su, her yıl 1-7 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilen Deprem Haftası etkinliklerinin amacının, vatandaşlarda depreme karşı bilinç oluşturmak olduğunu söyledi. Su, bu çerçevede, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün önemli çalışmalar gerçekleştirdiğini ifade etti.

AFAD Müdür Vekili Ersoy ise Deprem Haftası kapsamında Mersin'de gerçekleştirilecek etkinlikler hakkında Vali Su'ya bilgi verdi. - MERSİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 11:03 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Arnavutköy'de Silahlı Çatışma 1 Ölü 3 Yaralı Cami Misafirhanesinde İçki ve Oksijenli Su İçen 1 Kişi Öldü, 1 Kişi Görme Yetisini Kaybetti

Bakan Albayrak: Enflasyon Gerilemeye Devam Edecek Son Dakika! Bakan Pekcan: Şubat'ta İhracat 14 Milyar 312 Milyon Dolar Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.3.2019 12:03:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Vali Su, Deprem Haftasında Afad Müdürü Ersoy'u Kabul Etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]