VALİ SU: DİYARBAKIRLI ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE 2 BİN 500 TL KATKI VERİLECEK - Son Dakika
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VALİ SU: DİYARBAKIRLI ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE 2 BİN 500 TL KATKI VERİLECEK

21.09.2022 12:25

DİYARBAKIR Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ali İhsan Su, merkez ve ilçelerde, bu yıl üniversiteye ilk defa yerleşen ve kayıt yaptıran Diyarbakırlı öğrencilere, 2 bin 500 TL katkı vereceklerini açıkladı.

DİYARBAKIR Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ali İhsan Su, merkez ve ilçelerde, bu yıl üniversiteye ilk defa yerleşen ve kayıt yaptıran Diyarbakırlı öğrencilere, 2 bin 500 TL katkı vereceklerini açıkladı.

Büyükşehir Belediyesi, üniversiteyi kazanan Diyarbakırlı gençlerin eğitim hayatına katkı sunmak amacıyla 'Yeni Üniversitelilere Destek Projesi' hazırladı. Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'nca yürütülen proje kapsamında, devlet ile özel üniversiteleri yüzde 100 burslu kazanarak ilk defa üniversiteye yerleşen ve kayıt yaptıran, 31 yaşından gün almamış Diyarbakırlı öğrencilere güz dönemi 1250 TL ve bahar dönemi 1250 TL olmak üzere toplam 2 bin 500 TL katkı sağlanacak. Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ali İhsan Su, "Gençler ülkemizin geleceğidir. Diyarbakır'da oturuyorsanız 2 ya da 4 yıllık örgün eğitim yapan üniversiteye bu yıl kayıt yaptırdıysanız birinci dönemde 1250 TL, ikinci dönemde de 1250 TL olmak üzere toplamda 2 bin 500 TL sizlere destek olacağız. Bu anlamda ilk hediyeniz bizden. Bereketli olsun. Zihniniz, bahtınız, yolunuz açık olsun. Hepinize üstün başarılar diliyorum" dedi.Destekten faydalanmak isteyen öğrenciler, Büyükşehir Belediyesi'nin internet adresine girerek başvuru yapabilecek. Sistem, öğrencinin doldurduğu diğer bilgilerin doğruluğunu e-Devlet üzerinden otomatik kontrol edecek. Belgelerin doğrulama işlemleri tamamlandıktan sonra kendisine ait IBAN numarası ve e-Devlet üzerinden alınacak öğrenci belgesini sisteme yükleyen öğrencinin başvurusu tamamlanmış olacak. Bugün başlayan müracaatlar, 3 Ekim günü saat 23.59'da sona erecek. (DHA)

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Kaynak: DHA

Ali İhsan Su, Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel VALİ SU: DİYARBAKIRLI ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE 2 BİN 500 TL KATKI VERİLECEK - Son Dakika

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SON DAKİKA: VALİ SU: DİYARBAKIRLI ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE 2 BİN 500 TL KATKI VERİLECEK - Son Dakika
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