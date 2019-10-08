Son Dakika Haberleri: Vali Su: "Eski yağ fabrikasının proje çalışmaları yıl sonuna bitecek"
Son Dakika Güncel Vali Su: 'Eski yağ fabrikasının proje çalışmaları yıl sonuna bitecek'

Vali Su: "Eski yağ fabrikasının proje çalışmaları yıl sonuna bitecek"

1 saat önce

MERSİN (İHA) – Mersin Valisi Ali İhsan Su, eski İngiliz Yağ Fabrikasının proje çalışmalarının bu yıl sonuna kadar biteceğini belirterek, "Orayı sanayi müzesi yapacağız. Eski zeytinyağı fabrikasını çok özel ve çok güzel bir cazibe merkezi haline getireceğiz" dedi.

Vali Su:

MERSİN (İHA) – Mersin Valisi Ali İhsan Su, eski İngiliz Yağ Fabrikasının proje çalışmalarının bu yıl sonuna kadar biteceğini belirterek, "Orayı sanayi müzesi yapacağız. Eski zeytinyağı fabrikasını çok özel ve çok güzel bir cazibe merkezi haline getireceğiz" dedi.


Vali Su, Akdeniz Çarşı Esnafları Derneğinin düzenlediği toplantıda yaptığı konuşmada, esnafın turist gelmesi talebine, bu alanda yaptıkları çalışmaları anlatarak karşılık verdi. Turist gelmesi için turizmi geliştirmeleri gerektiğinin altını çizen Su, turizmi geliştirmek için çok önemli faaliyetler ve çok ciddi çalışmalar yaptıklarını, birçok tarihi eseri, ören yerinin onarımını gerçekleştirdiklerini söyledi.


Bu çerçevede, merkez Akdeniz ilçesi Nusratiye Mahallesi 61 ada 174 numaralı parselde yer alan, hazineye ait eski İngiliz Yağ Fabrikası ile ilgili çalışmaların son durumuna ilişkin bilgi veren Su, "Akdeniz ilçesinde eski zeytinyağı fabrikasının rölöve, restorasyon, restitüsyon projelerinin yapımı devam ediyor. İnşallah bu yılın sonuna bitecek. Daha sonra oranın onarımını yapacağız ve Akdeniz ilçemize orayı kazandıracağız. Bir sanayi müzesi ile bazı üniteler yapacağız. Toplantı salonları, unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarının yeniden canlanması için birimler oluşturacağız. Orayı çok güzel bir yer haline getireceğiz. Eski zeytinyağı fabrikasını çok özel ve çok güzel bir cazibe merkezi haline getireceğiz" diye konuştu.


Mersin'in doğu girişinde yer alan tarihi eski İngiliz Yağ Fabrikası, 7 Mayıs 2018 tarihinde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına tahsis edilmiş, Mersin Valiliği de eski fabrikanın sanayi müzesi ile sosyal ve kültürel donatı alanlarının yer alacağı bir cazibe merkezine dönüştürülmesi için rölöve, restitüsyon, restorasyon, makine, sıhhi tesisat, elektrik, statik ve peyzaj mimarlığı projelerinin hazırlanması çalışmalarına başlamıştı. - MERSİN

Ali ihsan, Mersin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 02:00 Kaynak: İHA
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