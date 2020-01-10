Vali Su, 'Gazeteciler Günü'nü kutladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Vali Su, 'Gazeteciler Günü'nü kutladı - Son Dakika

Vali Su, 'Gazeteciler Günü'nü kutladı

6 saat önce

Mersin Valisi Ali İhsan Su, '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü' dolayısıyla masaj yayımladı.

Vali Su, 'Gazeteciler Günü'nü kutladı, System.String[]

Mersin Valisi Ali İhsan Su, '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü' dolayısıyla masaj yayımladı.


Basın kuruluşları ve mensuplarının, demokratik bir toplumun öncelikli unsurlarından biri olan halkın doğru ve tarafsız haber alma ve bilgi edinme hakkını etkin olarak kullanmasına aracılık ederek oldukça önemli bir kamu hizmetini yerine getirdiğini vurgulayan Su, "Başta internet ve sosyal medya olmak üzere bilgiye ve habere erişimin çeşitlendiği ve kolaylaştığı günümüz dünyasında, halkı doğru ve tarafsız haberle hızlı bir şekilde buluşturan gazetecilerimizin yaptıkları görevin önemi daha da artmaktadır. Bu düşüncülerle, mesleğin gerektirdiği etik ve ahlak kuralları doğrultusunda ilkeli ve sorumlu habercilik anlayışıyla görevlerini özveriyle yerine getiren basın mensuplarımızın gününü içtenlikle kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum" dedi. - MERSİN

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü, Ali ihsan, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 11:54 Kaynak: İHA
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