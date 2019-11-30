Son Dakika Haberleri: Vali Su, il idare şube başkanları ile toplantı yaptı
Son Dakika Güncel Vali Su, il idare şube başkanları ile toplantı yaptı - Son Dakika

Vali Su, il idare şube başkanları ile toplantı yaptı

7 saat önce

İl İdare Şube Başkanları Toplantısı, Mersin Vali Ali İhsan Su başkanlığında gerçekleştirildi.

Vali Su, il idare şube başkanları ile toplantı yaptı, System.String[]

İl İdare Şube Başkanları Toplantısı, Mersin Vali Ali İhsan Su başkanlığında gerçekleştirildi. Vali Su, kurumlar arasındaki iletişim ve koordinasyonun önemine dikkat çekti.


İl İdaresi Kanununun ilgili maddesi gereğince 2019 yılı içerisinde 3'üncüsü gerçekleştirilen toplantı, Valilik Konferans Salonunda yapıldı. Toplantıya, vali yardımcıları, il müdürleri, bölge müdürleri ve şube müdürleri katıldı.


Vali Su, toplantıda yaptığı konuşmada, kamu kurum ve kuruluşları arasındaki iletişim ve koordinasyonun önemine değindi. Kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen iş ve işlemlerin daha hızlı ve çözüm odaklı bir şekilde yürütülmesinin önemli olduğunu belirten Su, kamu kurum ve kuruluş temsilcilerine gündem maddelerinde ele alınan konularla ilgili talimatlar verdi.


İlgili kurum ve kuruluş temsilcilerinin yaptığı sunumlarla devam eden toplantı, görüş ve önerilerin alınması ile sona erdi. - MERSİN

Ali ihsan, Mersin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 10:59 Kaynak: İHA
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