Jandarma Teşkilatı'ndan Vali Su'ya 182. Kuruluş Yıldönümü Ziyareti - Son Dakika

Vali Ali İhsan Su, Jandarma Teşkilatı'nın 182'inci kuruluş yıldönümü münasebetiyle İl Jandarma Komutanı Albay Necip Çarıkcıoğlu ve beraberindeki teşkilat mensuplarını makamında kabul etti.

Kabulde yaptığı konuşmasında, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Vali Su, Jandarma Teşkilatı'nın ülkemizin en köklü kurumlarından biri olduğunu kaydederek, milletimizin huzur ve güveni için gece gündüz demeden çalıştığını söyledi.

Jandarma Teşkilatı'nın kuruluş yıldönümünü kutlayan Vali Ali İhsan Su, ilimizdeki huzur ve güven ortamının tesisinde gösterdikleri gayretten dolayı İl Jandarma Komutanı Çarıkcıoğlu şahsında tüm teşkilat mensuplarına teşekkür etti. 12. 06. 2021