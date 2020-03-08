Vali Su, Kadınlar Günü'nü kutladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Vali Su, Kadınlar Günü'nü kutladı - Son Dakika

Vali Su, Kadınlar Günü'nü kutladı

6 saat önce

Mersin Valisi Ali İhsan Su, "Ülke ve millet olarak sosyo-ekonomik gelişmemizi kalıcı kılmanın ancak kadınlarımızın eğitimden sağlığa, bilimden sanata, spordan iş dünyasına kadar hayatın her aşamasında eşit koşullarda yer almasından geçtiği bilinciyle bu alandaki çalışmalarımıza yoğun olarak...

Vali Su, Kadınlar Günü'nü kutladı, System.String[]

Mersin Valisi Ali İhsan Su, "Ülke ve millet olarak sosyo-ekonomik gelişmemizi kalıcı kılmanın ancak kadınlarımızın eğitimden sağlığa, bilimden sanata, spordan iş dünyasına kadar hayatın her aşamasında eşit koşullarda yer almasından geçtiği bilinciyle bu alandaki çalışmalarımıza yoğun olarak devam etmekteyiz" dedi.


Vali Su, '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' dolasıyla yaptığı yazısı açıklamada, Birleşmiş Milletler tarafından 'Dünya Kadınlar Günü' olarak ilan edilen 8 Mart tarihinin, her insanın eşit ve özgür doğduğunun, herkesin insan haklarından ve temel özgürlüklerden hiçbir ayrım gözetilmeksizin fırsat eşitliği çerçevesinde yararlanması gerektiğinin ve cinsiyete dayalı ayrımcılığın kabul edilemez olduğunun sembolü haline gelen çok özel bir gün olduğunu söyledi.


Bu kapsamda, bin bir türlü emekleri, sevgi dolu yürekleri ve eşsiz fedakarlıkları ile yaşamı güzelleştiren, daha da anlamlı hale getiren tüm kadınların gününü kutladığını ifade iden Su, "Millet olarak köklü tarihimiz, yüce değerlerimiz, tüm insanlara örnek teşkil eden toplumsal ve sosyal yapımızla insanların rengine, ırkına, diline, inancına ve cinsiyetine göre asla ayrımcılık yapmayan bir medeniyetin temsilcileriyiz. Bu nedenle kadınlarımızın, bilgi, birikim ve emekleri ile sosyal, ekonomik, siyasal ve kültürel hayatın, özellikle de çalışma hayatının içerisinde herhangi bir ayrıma maruz kalmadan etkin bir şekilde yer almasını kalkınmamızın ve gelişmemizin teminatı olarak görmekteyiz. Bu bağlamda ülke ve millet olarak sosyo-ekonomik gelişmemizi kalıcı kılmanın ancak kadınlarımızın eğitimden sağlığa, bilimden sanata, spordan iş dünyasına kadar hayatın her aşamasında eşit koşullarda yer almasından geçtiği bilinciyle bu alandaki çalışmalarımıza yoğun olarak devam etmekteyiz" diye konuştu. - MERSİN

Dünya Kadınlar Günü, Ali ihsan, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 02:11 Kaynak: İHA
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