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Vali Su, kamp için Mersin'e gelen öğrencilerle buluştu - Son Dakika

Vali Su, kamp için Mersin'e gelen öğrencilerle buluştu

29.01.2022 09:53
Vali Su, kamp için Mersin'e gelen öğrencilerle buluştu

Mersin Valisi Ali İhsan Su, farklı illerden kamp için kente gelen öğrencilerle buluştu.

Mersin Valisi Ali İhsan Su, farklı illerden kamp için kente gelen öğrencilerle buluştu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Su, Türkiye Diyanet Vakfı ve İl Müftülüğünün organize ettiği kamp için kente gelen İslami ilimler ve ilahiyat fakülteleri öğrencileriyle Suphi Öner Öğretmenevi'nde bir araya geldi.

Açıklamada görüşlerine verilen Vali Su, gençlerin geleceğin teminatı olduğunu belirterek, bu tür kampların iyi değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

Vali Su, öğrencilerle bir süre sohbet de etti.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Vali Su, kamp için Mersin'e gelen öğrencilerle buluştu - Son Dakika


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