Vali Su Kurban Bayramı'nı kutladı

Mersin Valisi Ali İhsan Su, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Mersin Valisi Ali İhsan Su, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.



Sevgi, saygı ve dostluk duygularının en derin haliyle buluştuğu, birlik, beraberlik ve kardeşlik bağlarının daha da pekiştiği, milletin en güzel hasletlerinden olan paylaşma, yardımlaşma ve dayanışmanın en güçlü şekilde yaşatıldığı bir Kurban Bayramı'na daha eriştiklerini belirterek, "Bayramlarımızı, millet olarak bizi biz yapan, tarih sahnesinde daima güçlü bir millet olarak yer almamızı sağlayan inancımızın ve kültürümüzün çok önemli simgelerinden biri olduğu bilinciyle, taşıdığı anlam ve manaya uygun olarak idrak etmek için gayret göstermeliyiz. Bu çerçevede bayram süresince şehit aileleri, gaziler ve gazi aileleri ile buluşmaya, aile efradımızla bir araya gelmeye, yakınlarımızı ve komşularımızı ziyaret etmeye, büyüklerimizin hayır duasını almaya, küçüklerimizin heyecanına ortak olmaya, yardıma muhtaç olanlarla imkanlarımızı paylaşmaya ve böylelikle bayramın manevi havasını mümkün olduğunca hep birlikte teneffüs etmeye çalışmalıyız" dedi.



Su, mesajında, tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutladığını belirterek, bayramın tüm insanlığa huzur ve barış getirmesini temennisinde bulundu. - MERSİN

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

İstanbul'da Kurban Bayramı ve 30 Ağustos'ta ulaşım ücretsiz

Kurban Bayramı'nda acemi kasaplar çelik eldivenle korunacak.

Kurban Bayramı için bugün yola çıkacaklar dikkat! İşte trafikte son durum

İranlı turistler bayram tatili için Van'a akın etti