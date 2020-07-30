Vali Su Kurban Bayramını kutladı - Son Dakika

Mersin Valisi Ali İhsan Su, yayımladığı mesajla vatandaşların Kurban Bayramını kutladı.

Mesajında, "Yüce milletimizin özünde var olan birlik, beraberlik ve kardeşlik bağlarının daha da pekiştiği, sevgi ve saygı atmosferinin hakim olduğu, paylaşma, yardımlaşma ve dayanışma hasletlerinin en güçlü şekilde yaşatıldığı bir Kurban Bayramına daha erişmenin mutluluğunu yaşıyoruz" diyen Vali Su, "Bu yıl bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de yaşanan Covid-19 salgını nedeniyle bayramı, virüsün yayılmasına karşı verdiğimiz mücadelenin sekteye uğramaması için temizlik, maske ve mesafe kurallarına azami ölçüde uyarak geçirmemiz hayati önem taşımaktadır. Kurallara uyarak güzel bir bayram geçirmek dileğiyle tüm Mersinli hemşerilerimin, aziz milletimizin ve İslam aleminin mübarek Kurban Bayramını en kalbi duygularımla kutluyor, bu mübarek bayramın bütün insanlığa hayırlar getirmesini temenni ediyorum" ifadelerini kullandı. - MERSİN