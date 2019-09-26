Son Dakika Haberleri: Vali Su, mahalle muhtarlarıyla buluştu
Son Dakika Güncel Haber

Vali Su, mahalle muhtarlarıyla buluştu

2 gün önce

Mersin Valisi Ali İhsan Su, eylül ayı muhtarlar toplantısını Silifke'nin 88 mahalle muhtarları ile yaptı.

Vali Su, mahalle muhtarlarıyla buluştu, System.String[]

Mersin Valisi Ali İhsan Su, eylül ayı muhtarlar toplantısını Silifke'nin 88 mahalle muhtarları ile yaptı.


Vali Su başkanlığında Silifke Halk Eğitim Merkezi toplantı salonunda düzenlenen toplantıya Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Silifke Kaymakamı Ersin Emiroğlu, Silifke Belediye Başkan Vekili Sadık Altunok, ilgili birimleriler, kurum müdürleri ve 88 Mahalle muhtarı katıldı.


Toplantı öncesi bir açıklama yapan Mersin Valisi Ali İhsan Su, "İçişleri Bakanlığımızın genelgesi doğrultusunda biz her ay bir ilçemizde muhtarlarımızla, kurum müdürlerimizle, bir araya geliyoruz. İlgililer burada, muhtarlarımızın sorunlarını dinliyoruz. Hemen burada toplantı esnasında çözebileceğimiz sorunları ilgili kurumlarımıza yönlendiriyoruz. Kurum müdürümüzden hemen cevabını alıyoruz. Ne yapılması lazım, nasıl yapılması lazım bunları hemen burada değerlendiriyoruz. Bu şekilde tüm muhtarlarımızın sorunlarını çözmeye gayret ediyoruz. Bu gün de Silifke ilçemizdeki muhtarlarımızla bu toplantımızı gerçekleştiriyoruz. İnşallah sorunlarımıza buradan hızlı bir şekilde çözüm üretmeye çalışacağız" dedi. - MERSİN

Ali ihsan, Silifke, Mersin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 01:26 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mansur Yavaş'tan 'salgın hastalık' iddialarına yalanlama
Artvin'de sel! Dereler taştı, yollar kapandı İmamoğlu duyurdu! Topkapı İETT Garajı, afet toplanma alanı oluyor İmamoğlu'nun İBB Sözcüsü Ongun'u Ulaşım AŞ'nin başına ataması, AK Parti'ye yaptığı eleştiriyi akıllara getirdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.9.2019 14:17:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Vali Su, mahalle muhtarlarıyla buluştu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]