MERSİN (İHA) – Mersin Valisi Ali İhsan Su, Mersin'in birçok sektörde çok ciddi yatırım almaya devam ettiğini belirterek, yatırımların başarılı bir şekilde hayata geçirilebilmesi için kentin tüm dinamikleriyle birlikte hareket edilmesi gerektiğini söyledi.



Mersin'in ekonomik durumu, mevcut potansiyeli ve devam eden kamu ile özel sektör yatırımlarının masaya yatırıldığı 'İl Ekonomi Toplantısı', Vali Ali İhsan Su başkanlığında gerçekleştirildi. Valilik Konferans Salonunda düzenlenen toplantıya, Büyükşehir Belediyesi, üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşları ile meslek örgütleri yetkilileri ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.



Toplantıda bir konuşma yapan Vali Su, Mersin'in hemen her sektörde çok ciddi yatırım almaya devam ettiğini kaydederek, yatırımların Mersin'e kazandırılmasında verdiği desteklerden dolayı eski Kalkınma Bakanı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan'a teşekkür etti.



Mersin'deki yatırımların başarılı bir şekilde hayata geçirilebilmesi için kentin tüm dinamikleriyle birlikte hareket edilmesinin önemini vurgulayan Su, il genelinde devam eden sanayi yatırımlarına da değindi.



Toplantıda daha sonra Mersin'deki üretim ve istihdam konuları ile yatırımların takibi ve kurumlar arası koordinasyon ele alındı. Toplantıda, Mersin ekonomisinin daha da geliştirilmesi için yapılması gereken hususlar da görüşüldü.



Karşılıklı görüş alışverişi ve değerlendirmelerde bulunulmasının ardından toplantı sona erdi. - MERSİN