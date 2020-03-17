Vali Su: "Mersinimize sahip çıkmaya devam ediyoruz" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Vali Su: 'Mersinimize sahip çıkmaya devam ediyoruz' - Son Dakika

Vali Su: "Mersinimize sahip çıkmaya devam ediyoruz"

7 saat önce

Mersin Valisi Ali İhsan Su, Atatürk'ün Mersin'e gelişinin 97. yıl dönümü kutladı.

Vali Su:

Mersin Valisi Ali İhsan Su, Atatürk'ün Mersin'e gelişinin 97. yıl dönümü kutladı. Su, "Atatürk'ün verdiği öğüt doğrultusunda Mersinimize sahip çıkmaya ve ilimizi her alanda daha ileri seviyelere taşımaya var gücümüzle çalışarak devam ediyoruz" dedi.


Vali Su, korona virüs önlemleri kapsamında kutlama töreni iptal edilen Atatürk'ün Mersin'e gelişinin 97. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Vali Su, mesajında Atatürk'ün, Mersinlilere ve Mersin'e duyduğu büyük güven ve beslediği derin sevgi dolayısıyla birçok kez Mersin'i ziyaret ettiğini anımsattı. Su, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 17 Mart 1923 tarihinde gerçekleştirdiği ziyarette verdiği öğüt doğrultusunda, tüm Mersinliler olarak birlik, beraberlik ve kardeşlik içerisinde Mersinimize sahip çıkmaya ve ilimizi her alanda daha ileri seviyelere taşımaya var gücümüzle çalışarak devam ediyoruz. Atatürk'ün ilimize gerçekleştirdiği ziyaretin 97. yıl dönümünde, Mersinliler olarak O'nu karşılamanın ve ilimizde ağırlamanın onur ve mutluluğunu bugün de aynı coşku ve heyecanla yüreğimizde hissediyor, O'nu minnet ve saygıyla anıyor, tüm Mersinli hemşehrilerime sevgi ve saygılarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı. - MERSİN

Mustafa Kemal Atatürk, Ali ihsan, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 03:03 Kaynak: İHA
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