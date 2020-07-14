Vali Su: "Milletimiz, dünyaya demokrasiye sahip çıkma dersi vermiştir" - Son Dakika

Vali Su: "Milletimiz, dünyaya demokrasiye sahip çıkma dersi vermiştir"

Mersin Valisi Ali İhsan Su, Türk milletinin; 15 Temmuz gecesi ülkeyi bölmeye ve devleti yıkmaya kalkışan FETÖ hainlerine bedenini siper ederek karşı koyduğunu vurgulayarak, "Aziz milletimiz, 15 Temmuz'da dünyaya demokrasiye nasıl sahip çıkılacağının dersini vermiştir" dedi.

Mersin Valisi Ali İhsan Su, Türk milletinin; 15 Temmuz gecesi ülkeyi bölmeye ve devleti yıkmaya kalkışan FETÖ hainlerine bedenini siper ederek karşı koyduğunu vurgulayarak, "Aziz milletimiz, 15 Temmuz'da dünyaya demokrasiye nasıl sahip çıkılacağının dersini vermiştir" dedi.


Vali Su, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Mesajında Aziz Türk milletinin, şanlı tarihi boyunca devletine, bayrağına ve sarsılmaz kardeşliğine bir ve bütün olarak daima var gücüyle sahip çıktığını, milli ve manevi değerlerini hedef alan hainlere asla geçit vermediğini belirten Su, "Ecdadımız tarafından uğruna nice şehitler verilerek sonsuza kadar yaşatmak üzere bizlere emanet edilen cennet vatanımız üzerinde kurulu devletimizin, küresel ölçekte bir güç olmaya başlamasını hazmedemeyen dahili ve harici düşmanlarımız, kahraman ordumuzun içine sızdırdıkları Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile 15 Temmuz gecesi harekete geçerek ülkemizi bölmeye, devletimizi yıkmaya, istiklal ve istikbalimizi yok etmeye kalkıştılar. Ama Yüce Milletimiz; Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla yekvücut halinde, kendi silahını, tankını, helikopterini ve uçağını zapt ederek kendisine doğrultan bu FETÖ ve onun uzantıları hainlere bedenini siper ederek karşı koymuş, meydanları doldurmuş, destansı bir dik duruş sergileyerek, devletimize, bağımsızlığımıza, demokrasimize sahip çıkmıştır. Aziz Milletimiz, 15 Temmuz'da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde kardeşlik ruhuyla sergilediği bu onurlu dik duruşla bundan sonra da bu ve benzeri hain saldırılara kalkışmaya yelteneceklere en güçlü şekilde karşı koyacağını gösterdiği gibi tüm dünyaya da demokrasiye nasıl sahip çıkılacağının da dersini vermiştir. 15 Temmuz gecesi sabaha kadar meydanları dolduran milyonlarca vatandaşımızdan, şerefli Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ve kahraman emniyet teşkilatımız mensuplarından şahadet mertebesine erişen aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi şükranla anıyor, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle aziz milletimize en kalbi sevgi ve saygılarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı. - MERSİN

Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 15:52 Kaynak: İHA

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