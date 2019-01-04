Vali Su: "Milletimiz Tarih Boyunca Hiçbir Zaman Esaret Altında Kalmamıştır"

Mersin Valisi Ali İhsan Su, 'Mersin'in Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 97. Yıldönümü' etkinlikleri kapsamında Muharip Gaziler Derneği Mersin Şubesi'ni ziyaret etti.

Mersin Valisi Ali İhsan Su, 'Mersin'in Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 97. Yıldönümü' etkinlikleri kapsamında Muharip Gaziler Derneği Mersin Şubesi'ni ziyaret etti.



Ziyarette Vali Su'ya, Mersin milletvekilleri Zeynep Gül Yılmaz, Hacı Özkan, Alpay Antmen, Behiç Çelik ve Zeki Hakan Sıdalı ile Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Önder Gürbüz, Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, il protokolü üyeleri, Azerbaycan'dan gelen gaziler ve şehit aileleri katıldı. Ziyarette Mehmet Akif Ersoy'un Çanakkale Şehitlerine şiirinden bir beyit okuyarak başlayan Vali Su, "Milletimiz tarih boyunca hiçbir zaman esaret altında kalmamış, kendine ne zaman bir esaret zinciri vurulmak istenilse onu da kırıp parçalamıştır. Kurtuluş Savaşı'nda bu millet, yine kendine vurulmak istenilen bu esaret zincirini parçalamış ve özgürlüğüne kavuşmuştur. İşte bu çerçevede Mersinliler Fransızlara karşı büyük mücadeleler vermiş ve nihayet 3 Ocak 1922'de Mersin'i teslim almıştır" dedi.



Bu zamana kadar Türkiye ve Türk milleti üzerinde oynanan oyunlara hep birlikte karşı konulduğuna dikkat çeken Su, bundan sonra da aynı birlik ve beraberlik içerisinde karşı konulmaya devam edileceğini kaydetti. Türkiye'yi çağdaş uygarlık seviyesinin üzerine çıkarmak için hep birlikte çalışmaya devam edeceklerini vurgulayan Su, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlere rahmet, gazilere ise minnetle yad ettiklerini söyledi.



Şube Başkanı Kemal Cındız da gazilere ve ailelerine gösterdiği yakın ilgi nedeniyle Vali Su'ya şükranlarını sundu.



Konuşmaların ardından Su ve beraberindekiler, gaziler ve aileleriyle yakından ilgilenerek, bir süre onlarla sohbet etti. - MERSİN

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