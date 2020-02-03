Vali Su, MTOSB'de fabrikalarda inceleme yaptı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Vali Su, MTOSB'de fabrikalarda inceleme yaptı - Son Dakika

Vali Su, MTOSB'de fabrikalarda inceleme yaptı

6 saat önce

Tarsus Organize Sanayi Bölgesi (MTOSB) Müteşebbis Heyet Toplantısının ardından, bölgede faaliyet gösteren iki fabrikada incelemelerde bulunarak, bilgi aldı.

Vali Su, MTOSB'de fabrikalarda inceleme yaptı, System.String[]

Tarsus Organize Sanayi Bölgesi (MTOSB) Müteşebbis Heyet Toplantısının ardından, bölgede faaliyet gösteren iki fabrikada incelemelerde bulunarak, bilgi aldı.


MTOSB Müteşebbis Heyet ocak ayı toplantısı, Vali Ali İhsan Su başkanlığında gerçekleştirildi. MTOSB hizmet binasında yapılan toplantıya, Vali Yardımcısı Süleyman Deniz'in yanı sıra MTOSB Yönetim Kurulu Başkanı Sabri Tekli ve müteşebbis heyet üyeleri katıldı.


Daha önceki toplantılarda alınan kararlarla ilgili bilgi verilen toplantıda, gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.


Su, MTOSB'de fabrika ziyaret ederek, işçilerle sohbet etti


Müteşebbis heyet toplantısının ardından OSB içerisinde 'tekstil' ile 'park dizayn malzemeleri' alanlarında faaliyet gösteren iki fabrikayı ziyaret eden Vali Su, atölyelerde incelemelerde bulunarak, işçilerle sohbet etti. MTOSB Başkanı Tekli'nin eşlik ettiği Su, fabrikalarda firma yetkililerinden üretim kapasitesi ve istihdam sayıları hakkında bilgi aldı. - MERSİN

Organize Sanayi Bölgesi, Tarsus, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 10:06 Kaynak: İHA
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