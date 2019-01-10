Son Dakika Haberleri: Vali Su, Muhtarlarla Uyuşturucuyla Mücadele Toplantısında Buluştu

Vali Su, Muhtarlarla Uyuşturucuyla Mücadele Toplantısında Buluştu

1 saat önce

Mersin Valisi Ali İhsan Su, valilik koordinesinde gerçekleştirilen 'Uyuşturucuyla Mücadele Konulu Muhtarlar Toplantısı' kapsamında, kentteki muhtarlarla bir araya geldi.

Vali Su, Muhtarlarla Uyuşturucuyla Mücadele Toplantısında Buluştu, System.String[]
Mersin Valisi Ali İhsan Su, valilik koordinesinde gerçekleştirilen 'Uyuşturucuyla Mücadele Konulu Muhtarlar Toplantısı' kapsamında, kentteki muhtarlarla bir araya geldi.

Valilik Toplantı Salonunda düzenlenen toplantıya vali yardımcıları, kaymakamlar, il müdürleri ve kurum müdürleri de katıldı.

Toplantıda bağımlılıkla mücadelenin önemine değinen Vali Su, Mersin'de bu alanda çok önemli çalışmalar yapıldığını ve yapılmaya da devam edileceğini belirterek Sosyal Destek Programı (SODES) kapsamında da önemli projeler gerçekleştirildiğini açıkladı.

Su, uyuşturucuyla mücadelede en önemli hedeflerinin, yeni madde bağımlılarının oluşmasını engellemek ve madde bağımlısı vatandaşları da bağımlılıktan kurtararak, normal hayatlarına döndürmek olduğunu kaydetti.

İl Emniyet Müdürlüğü ve Yeşilay yetkililerinin ülke genelinde ve Mersin'de yürütülen çalışmalar hakkında muhtarlara bilgilendirme sunumu yapmasının ardından karşılıklı görüş alışverişinde bulunulmasıyla toplantı sona erdi. - MERSİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 12:58 Kaynak: İHA

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