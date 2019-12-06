Son Dakika Haberleri: Vali Su, Mut ilçesini ziyaret etti
Son Dakika Güncel Vali Su, Mut ilçesini ziyaret etti - Son Dakika

Vali Su, Mut ilçesini ziyaret etti

6 saat önce

Mersin Valisi Ali İhsan Su, Mut ilçesinde ziyaret ve incelemede bulundu.

Vali Su, Mut ilçesini ziyaret etti, System.String[]

Mersin Valisi Ali İhsan Su, Mut ilçesinde ziyaret ve incelemede bulundu.

Vali Su, ilk olarak Kaymakamı Muammer Köken'i ziyaret ederek, ilçede çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Mut Belediye Başkanı Volkan Şeker'i de ziyaret eden Su, Mut Engellilere Umut Derneği başkan ve üyeleriyle de bir araya geldi.

Vali Su, ayrıca Mut Kütüphanesi'nde düzenlenen "Gülümseyen Kitaplar Gülümseyen Yarınlar Projesi" kapsamındaki etkinliğe ve Mut Orman İşletme Müdürlüğü Lokali'nde gerçekleştirilen "Zeytin - Zeytinyağı Üretim, Pazarlama ve Değerlendirme Toplantısı"na katıldı.

Ali ihsan, Mersin, Mut, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 05:36 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sulu tarım ülke ekonomisine 68 milyon lira katkı sağladı
MasterChef'te aralarından su sızmayan iki isim aynı eve taşındı Nihal Olçok'tan soyadı açıklaması: Elbette Olçok soyadını kullanacağım, ben bir şehit annesiyim Mahalleli sokağa döküldü! Balıkesir'de sokak köpeklerini zehirlediler

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.12.2019 00:03:13. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Vali Su, Mut ilçesini ziyaret etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]