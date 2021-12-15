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VALİ SU, MUZ HASADINA KATILDI - Son Dakika

VALİ SU, MUZ HASADINA KATILDI

15.12.2021 16:24

MERSİN'de Vali Ali İhsan Su, Erdemli'de Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından 2019'da tescil ettirilen ve özel sektörün hizmetine sunulan 'Alata Azman' muz çeşidi hasadına katıldı.

MERSİN'de Vali Ali İhsan Su, Erdemli'de Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından 2019'da tescil ettirilen ve özel sektörün hizmetine sunulan 'Alata Azman' muz çeşidi hasadına katıldı.

Mersin'de narenciye ve domates'e alternatif ürün olarak muz yetiştiriciliğine olan ilginin artması ile birlikte Alata Araştırma Enstitüsünde muz üreticiliğine yönelik çalışmalara hız verildi. Vali Ali İhsan Su, Erdemli Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsünde bulunan muz serasını gezerek, kurum müdürü Dr. Davut Keleş'ten bilgi aldı. Ardınan muz hasadına katılan Vali Su, Erdemli Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsünde bulunan serada yetiştirilen 'Alata Azmanı' muz çeşidi,2020 yılında 2 milyon, 2021 yılında 3 nilyon fide satışı ile yaklaşık 25 bin dekar alanda dikimi yapılmıştır. Bu alan Türkiye üretiminin yaklaşık yüzde 20'sini karşılamakta. Verimi yüksek, kalitesi iyi olan 'Alata azmanı' cinsi muz hasadına katıldık. İlimizde muz üreticiliği her geçen yıl artmaktadır. Çiftçilerimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyoruz. Alata Araştırma müdürlüğümüz bu çalışmalara devam etmektedir. Yine 6 çeşit ürün için çalışmalar devam ediyor. İnşallah bunlarda en kısa sürede çalışmalar tamamlanmış ve halkımızın hizmetine sunacağız. Ben bütün çiftçilerimize bol bereketli bir hasat sezonu diliyorum? dedi.

VALİ SU, MUZ HASADINA KATILDI
VALİ SU, MUZ HASADINA KATILDI
VALİ SU, MUZ HASADINA KATILDI
VALİ SU, MUZ HASADINA KATILDI

Ali İhsan Su, Araştırma, Mersin, Bahçe, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel VALİ SU, MUZ HASADINA KATILDI - Son Dakika


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