Son Dakika Haberleri: Vali Su: "O'na layık olmak için var gücümüzle çalışacağız"
Son Dakika Güncel Vali Su: 'O'na layık olmak için var gücümüzle çalışacağız'

Vali Su: "O'na layık olmak için var gücümüzle çalışacağız"

7 saat önce

Mersin Valisi Ali İhsan Su, Atatürk'e layık olmak, O'nun işaret ettiği çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkma hedefine ulaşmak için var güçleriyle çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Vali Su:

Mersin Valisi Ali İhsan Su, Atatürk'e layık olmak, O'nun işaret ettiği çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkma hedefine ulaşmak için var güçleriyle çalışmaya devam edeceklerini belirtti.


Vali Su, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Mesajında, cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü aramızdan ayrılışının 81. yılında milletçe saygı, şükran ve minnetle andıklarını vurgulayan Su, şunları kaydetti:


"Gazi Mustafa Kemal Atatürk, milletine duyduğu sonsuz güven ve inançla Samsun'da başlattığı istiklal mücadelesini, milletimizin eşsiz fedakarlığı, azmi ve kararlılığı ile başarıya ulaştırarak şanlı bir zaferle neticelendirmiştir. Büyük Önder, bu destansı zaferi Cumhuriyetle taçlandırarak hem milletimizin geleceğini teminat altına almış hem de bu uğurda mücadele veren mazlum milletlere örnek teşkil etmiştir. Biz de O'na layık olmak için, O'nun işaret ettiği çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkma hedefine ulaşmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle başta büyük devlet adamı Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, ebediyete intikal etmiş tüm aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Ruhları şad olsun." - MERSİN

Mustafa Kemal Atatürk, Ali ihsan, Mersin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 10:05 Kaynak: İHA
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