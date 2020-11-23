Mersin Valisi Ali İhsan Su'dan 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı - Son Dakika

Mersin Valisi Ali İhsan Su, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Su, mesajında, öğretmenlerin, geleceğin teminatı olan çocukları en iyi şekilde yetiştirmek için mesleklerini sevgi, şefkat ve heyecanla yerine getirdiğini belirtti.

Özveri ve fedakarlıkla görevini yerine getiren öğretmenlere minnet ve şükran duyduklarını aktaran Su, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkilerini gösteren yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yüz yüze eğitim yerine uzaktan eğitimin yapıldığı bu dönemde, tüm çocuklarımızın eğitim ve öğretimlerini kesintisiz sürdürmesinde en büyük görevin düştüğü öğretmenlerimize sergiledikleri üstün gayretleri nedeniyle içtenlikle teşekkür ediyoruz. Öğretmenlerimizin bugüne kadar olduğu gibi bu salgın döneminde de çocuklarımızı evrensel ve bilimsel ilkeler ışığında, milli ve manevi değerlerine yürekten bağlı bireyler olarak gerek yüz yüze gerekse de uzaktan eğitim sürecinde en iyi şekilde yetiştirmeye ve eserleri olacak yeni nesillerimizle bizleri güçlü kılmaya devam edeceklerine yürekten inanıyorum."