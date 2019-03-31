Son Dakika Haberleri: Vali Su Oyunu Kullandı

Vali Su Oyunu Kullandı

1 saat önce

Mersin Valisi Ali İhsan Su, eşi Zeliha Su ile birlikte Mahalli İdareler seçimleri kapsamında Gazipaşa Ortaokulu'nda oyunu kullandı.

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Mersin Valisi Ali İhsan Su, eşi Zeliha Su ile birlikte Mahalli İdareler seçimleri kapsamında Gazipaşa Ortaokulu'nda oyunu kullandı.

Tercihini, 1129 numaralı sandıkta yapan Su, oy verme işleminin ardından yaptığı açıklamada, vatandaşların demokrasi şenliği bilinciyle oylarını kullandıklarını belirterek, seçimlerin huzur ve güven ortamı içerisinde geçmesi için tüm güvenlik tedbirlerinin alındığını söyledi. Vali Su, sonuçların Mersin ve Türkiye açısından hayırlı olmasını temennisinde bulundu. - MERSİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 04:13 Kaynak: İHA

Gazipaşa, Ali ihsan, Mersin, Güncel
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