Vali Su: "Polis Teşkilatımız 174 Yıldır Canla, Başla Hizmet Veriyor"
1 saat önce
Mersin Valisi Ali İhsan Su, 10 Nisan Türk Polis Teşkilatı'nın 174. kuruluş yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Mersin
Valisi Ali İhsan Su
, 10 Nisan
Türk Polis
Teşkilatı'nın 174. kuruluş yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Vali Su, mesajında, polis teşkilatının güvenlik güçlerinin çok önemli bir parçası olarak vatandaşın emniyeti, güvenliği ve huzurunun sağlanması için mesai mefhumu gözetmeksizin 174 yıldır canla, başla hizmet verdiğini ifade etti. Su, "Her şeyin en iyisine layık milletimize sunduğu hizmet kalitesini daha da üst noktalara taşıma gayesiyle kendini sürekli geliştirmeye devam eden polis teşkilatımız, üstlendiği görevi büyük başarılara imza atarak hakkıyla yerine getirmekte ve milletçe bizleri gururlandırmaktadır. Üstün hizmet anlayışıyla görevlerini ifa ederken şahadet mertebesine erişen tüm güvenlik güçlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Türk Polis Teşkilatımızın 174. kuruluş yıl dönümünü kutluyor, aziz vatanımızın dört bir yanında milletimizin huzuru ve güvenliği için gece gündüz fedakarca görev yapan polislerimize sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum" dedi. - MERSİN
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Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 10:43 Kaynak: İHA
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