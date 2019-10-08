Son Dakika Haberleri: Vali Su, robot kakımı ile bir araya geldi
Son Dakika Güncel Vali Su, robot kakımı ile bir araya geldi

Vali Su, robot kakımı ile bir araya geldi

2 saat önce

Mersin Valisi Ali İhsan Su, Özel Şişecam Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 'R3D3MERSIN robot takımı' ile bir araya gelerek, Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Toplantısı'na başkanlık etti.

Vali Su, robot kakımı ile bir araya geldi, System.String[]

Mersin Valisi Ali İhsan Su, Özel Şişecam Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 'R3D3MERSIN robot takımı' ile bir araya gelerek, Mersin- Tarsus Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Toplantısı'na başkanlık etti.


Vali Su, Tarsus programı kapsamında ilk olarak 18-20 Ekim tarihinde MTOSB ev sahipliğinde Servet Tazegül Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonunda gerçekleştirilecek First Robotic Competition (FRC) robotik kodlama ve inşa etme yarışmasında Mersin'i temsil edecek olan Özel Şişecam Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 'R3D3MERSIN robot takımı' ve mentörleri ile buluştu.


Özel Şişecam Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrenim gören 21 öğrenci ile 4 mentör öğretmenden oluşan 'R3D3MERSIN' takımının tasarladığı robotu ilgiyle inceleyen Vali Su, takım kaptanından robotun mekanik ve elektronik aksamları hakkında bilgi alarak, öğrencilere yarışmada başarılar diledi.


Türkiye'de İstanbul'dan sonra ilk kez Mersin'de yapılacak ara yarışlar bu yıl 'Star Wars' temasıyla düzenlenecek. Yarışmaya ulusal düzeyde 42 takım ve 550 öğrenci katılacak.


MTOSB Müteşebbis Heyet Toplantısına başkanlık etti


Vali Su, Tarsus programı çerçevesinde Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesi (MTOSB) Müteşebbis Heyet Toplantısı'na da başkanlık etti. Toplantıya Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ayhan Kızıltan, MTOSB Başkanı Sabri Tekli ve müteşebbis heyet üyeleri katıldı. Bir önceki toplantıda alınan kararların gözden geçirilmesiyle başlayan toplantı, gündem maddelerinin görüşülerek karara bağlanması ile sona erdi. - MERSİN

Tarsus, Mersin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 12:23 Kaynak: İHA
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