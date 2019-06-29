Son Dakika Haberleri: Vali Su, şampiyon öğrencileri kabul etti
Son Dakika Güncel Haber

Vali Su, şampiyon öğrencileri kabul etti

22 dakika önce

Mersin Valisi Ali İhsan Su, Karaman'da gerçekleştirilen 2018-2019 Öğretim Yılı Okullararası Satranç Türkiye Finali Gençler Genel Kategorisinde Türkiye Şampiyonu olan Eyüp Aygar Fen Lisesi öğrencileri ile bir araya geldi.

Vali Su, şampiyon öğrencileri kabul etti, System.String[]
Mersin Valisi Ali İhsan Su, Karaman'da gerçekleştirilen 2018-2019 Öğretim Yılı Okullararası Satranç Türkiye Finali Gençler Genel Kategorisinde Türkiye Şampiyonu olan Eyüp Aygar Fen Lisesi öğrencileri ile bir araya geldi.

İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca ve öğretmenlerin de eşlik ettiği ziyarette konuşan Vali Su, geleceğin teminatı olarak nitelendirdiği gençlere, kendilerini en iyi şekilde yetiştirmeleri konusunda tavsiyelerde bulundu. Şampiyon öğrencileri, ailelerini ve antrenörlerini tebrik eden Su, öğrencilerin yarışmalarda elde ettikleri başarının, bundan sonraki eğitim hayatlarında da devam etmesini temenni etti. - MERSİN
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 04:03 Kaynak: İHA
Karaman, Mersin, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Balık tutmak için Ceyhan Nehri'ne giren genç kayboldu Onyekuru sürprizi! Kararını verdi İmamoğlu'ndan Yıldırım'ın çay davetine yanıt: Yakışanı Saraçhane'de beni ziyaret edip, kahvemi içmesi İmamoğlu: Esenler Otogarı'nı akla ve bilime peşkeş çekiyorum

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.6.2019 16:25:17. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Vali Su, şampiyon öğrencileri kabul etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]