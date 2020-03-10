Vali Su, termal otel inşaatında incelemelerde bulundu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Vali Su, termal otel inşaatında incelemelerde bulundu - Son Dakika

Vali Su, termal otel inşaatında incelemelerde bulundu

7 saat önce

Mersin Valisi Ali İhsan Su, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan ile birlikte Akdeniz ilçesi sınırlarında bulunan Camili Mahallesi'nde yapımı devam eden termal otel inşaatında incelemelerde bulundu.

Vali Su, termal otel inşaatında incelemelerde bulundu, System.String[]

Mersin Valisi Ali İhsan Su, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan ile birlikte Akdeniz ilçesi sınırlarında bulunan Camili Mahallesi'nde yapımı devam eden termal otel inşaatında incelemelerde bulundu.


Mersin milletvekilleri Zeynep Gül Yılmaz, Ali Cumhur Taşkın, Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne ve Karayolları 5. Bölge Müdürü Mehmet Fidan'ın da eşlik ettiği incelemelerde, Vali Su, yürütülen çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi aldı.


Akdeniz ilçe merkezine 9 kilometre mesafe uzaklıkta Camili Mahallesi sınırları içerisinde bulunan ve yapımı devam eden, 102 bin metrekare üzerine kurulu 644 yatak kapasitesine sahip olan termal otelin, 23 adeti termal olmak üzere 35 adet havuzu, çam ormanlarının içerisinde şifalı termal suyu ile bölgenin ve Mersin'in 5 yıldızlı, yatak ve oda bakımından en büyük ve tek termal oteli konumunda olması hedefleniyor.


Ayrıca, termal kaynaklarının ekonomiye kazandırılması için başlatılan çalışmalardan bir tanesi olan ve yapımı devam eden termal otel ile birlikte Mersin'in kış turizmine de hareketlilik kazandırılması amaçlanıyor. - MERSİN

Akdeniz, Camili, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 11:20 Kaynak: İHA
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