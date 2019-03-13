Vali Su, Tıp Bayramını Kutladı

Mersin Valisi Ali İhsan Su, bir mesaj yayınlayarak, hekimlerin ve tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramını kutladı.

Mersin Valisi Ali İhsan Su, bir mesaj yayınlayarak, hekimlerin ve tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramını kutladı.



Vali Su mesajında, Sağlık Bakanlığı'nın, ülke genelinde olduğu gibi Mersin'de de sağlık alanında hayata geçirilen düzenlemeler ve hizmete açılan modern sağlık tesisleri ile vatandaşlara sunulan sağlık hizmet standardını kalite ve nicelik açısından çok daha yukarı seviyelere taşınmasına yönelik çalışmaları yoğun bir şekilde sürdürdüğünü vurguladı. Su, "Sunduğumuz sağlık hizmetinden vatandaşlarımızın en üst düzeyde memnuniyet duymasında şüphesiz ki, gecesini gündüzüne katarak insanı yaşatma gayesiyle özveri içerisinde çalışan başta hekimlerimiz olmak üzere tüm sağlık personelimizin büyük rolü olmaktadır. Bu bağlamda, yaratılanın en şereflisi olan insanı yaşatmak gibi son derece kutsal bir görevi, değeri hiçbir maddi karşılıkla ölçülemeyecek manevi bir hazla icra eden hekimlerimizin ve tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramını kutluyorum" dedi. - MERSİN

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