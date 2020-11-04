Vali Su, TÜİOSB projesi ve Tarsus OSB'de incelemelerde bulundu - Son Dakika

Vali Su, TÜİOSB projesi ve Tarsus OSB'de incelemelerde bulundu

04.11.2020 17:19
Vali Su, TÜİOSB projesi ve Tarsus OSB'de incelemelerde bulundu, System.String[]

Tarsus Tarımsal Ürün İşleme İhtisas Organize Sanayi Bölgesinin (TÜİOSB) yol projesi ve Tarsus OSB'de saha ziyaretinde bulunarak, yetkililerden bilgi aldı.

Tarsus Tarımsal Ürün İşleme İhtisas Organize Sanayi Bölgesinin (TÜİOSB) yol projesi ve Tarsus OSB'de saha ziyaretinde bulunarak, yetkililerden bilgi aldı.

Mersin Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Tarsus ilçesinin Kurbanlı mevkiindeki incelemeleri sırasında Vali Su'ya Tarsus Kaymakam Vekili Muhittin Pamuk, Karayolları 5. Bölge Müdürü Mehmet Fidan, TÜİOSB Yönetim Kurulu Başkanı Gül Akyürek Balta, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Abdulhamit İzol ile TÜİOSB yönetim kurulu üyeleri eşlik etti.

İncelemeleri kapsamında ilk olarak TÜİOSB şantiye ofisinde düzenlenen toplantıda TÜİOSB Başkanı Balta'dan yapılması planlanan çalışmalar ile ilgili brifing alan Vali Su, altyapı ihale süreci başlayan bölgeyle ilgili teknik konular hakkında katılımcılarla istişarede bulundu.

Su, daha sonra başlangıçta 5 bin kişiye nitelikli istihdam alanı sağlaması hedeflenen TÜİOSB'de Karayolları Bölge Müdürlüğünün planladığı yol ve kavşak projeleriyle ilgili saha incelemelerinde bulunarak, yetkililerden bilgi aldı.

Aralık 2019'da Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank tarafından temeli atılan ve 170 hektar üzerine kurulacak olan TÜİOSB'nin; Mersin'in ilk ve tek ihtisas organize sanayi bölgesi olarak istihdama büyük destek sunması ve kadın girişimciliğinde yeniliklerle bölgesel değişime öncülük etmesi hedefleniyor.

Vali Su, Tarsus OSB alanını da inceledi

Vali Su, daha sonra altyapı ihalesi yapılıp altyapı çalışmalarına başlanan Tarsus OSB proje alanına geçti. Su, Tarsus ilçesi sınırları içinde 530 hektar alan üzerine kurulmuş olan ve tüm sanayi ve alt sanayi sektörlerinin faaliyet göstereceği Tarsus Organize Sanayi Bölgesi (OSB) proje alanına yapılması planlanan kavşak ve yol çalışmaları ile ilgili Karayolları 5. Bölge Müdürü Fidan ve Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hasan Ruhi Koçak'tan bilgi aldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 27 Kasım 2017 tarihinde tescil edilerek tüzel kişilik kazanan ve Tarsus Çamtepe, Sağlıklı ve Kurbanlı mahalle sınırları içerisine kurulmuş olan Tarsus OSB'nin, Tarsus ve Mersin ekonomisine büyük bir ivme kazandırması hedefleniyor. - MERSİN

Vali Su, TÜİOSB projesi ve Tarsus OSB'de incelemelerde bulundu
Vali Su, TÜİOSB projesi ve Tarsus OSB'de incelemelerde bulundu
Vali Su, TÜİOSB projesi ve Tarsus OSB'de incelemelerde bulundu
Vali Su, TÜİOSB projesi ve Tarsus OSB'de incelemelerde bulundu
Vali Su, TÜİOSB projesi ve Tarsus OSB'de incelemelerde bulundu
Vali Su, TÜİOSB projesi ve Tarsus OSB'de incelemelerde bulundu

Organize, Tarsus, Mersin, OSB, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Vali Su, TÜİOSB projesi ve Tarsus OSB'de incelemelerde bulundu - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Sivillerin bölgeden çıkmasını engellemek isteyen Ermenistan, Laçın-Şuşa yolunu kapattı İngiliz perakende devi Marks & Spencer, 94 yıl sonra ilk kez zarar etti Altının kilogramı 517 bin 500 liraya geriledi İzmir'de depremin ardından iki ayrı noktada yer altından sıcak su çıkmaya başladı Palamudun tahtını alan hamsi kilosu 20 TL'den kapış kapış satılıyor Ayda'nın babasından yürek yakan sözler: Enkaza girmek için birinden mont çaldım, çaresizlik her şeyi yaptırıyor ABD'nin yeni başkanını belirleyecek kritik 2 eyalette son durum 34 vatandaşımıza mezar olan Rıza Bey Apartmanı'nın yıkılma anının görüntüleri ortaya çıktı
Son Dakika: Hacıosman metro hattının Yenikapı istasyonu geçici olarak kapatıldı Son Dakika: Hacıosman metro hattının Yenikapı istasyonu geçici olarak kapatıldı         
17:22
Tecrübeli futbolcu Malik Tahirler, enkazın altında saatlerce ölen annesine sarılarak kurtarılmayı bekledi Tecrübeli futbolcu Malik Tahirler, enkazın altında saatlerce ölen annesine sarılarak kurtarılmayı bekledi         
17:11
Barcelona, oyuncuların indirime gitmemesi halinde iflas edebilir Barcelona, oyuncuların indirime gitmemesi halinde iflas edebilir         
16:54
Son Dakika: Azerbaycan, Ermenistan'a ait saldırı hazırlığındaki savaş uçağını düşürdü, 7 köy işgalden kurtarıldı Son Dakika: Azerbaycan, Ermenistan'a ait saldırı hazırlığındaki savaş uçağını düşürdü, 7 köy işgalden kurtarıldı         
16:50
Doğum yapan eşini pizza yiyerek izleyen koca, sosyal medyada infial yarattı Doğum yapan eşini pizza yiyerek izleyen koca, sosyal medyada infial yarattı         
16:25
Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzin ve motorine büyük zam geldi Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzin ve motorine büyük zam geldi         
16:10
Gece kulüpleri ve taksi duraklarını haraca bağlayan Gece kulüpleri ve taksi duraklarını haraca bağlayan "Dumanlar" çetesi çökertildi         
15:56
Kasap kardeşler sokak ortasında bıçak ve satırla öldürüldü Kasap kardeşler sokak ortasında bıçak ve satırla öldürüldü         
15:35
Kılıçdaroğlu'ndan bomba iddia: HDP'ye alternatif bir Kürt partisi kurdurmak için harekete geçtiler Kılıçdaroğlu'ndan bomba iddia: HDP'ye alternatif bir Kürt partisi kurdurmak için harekete geçtiler         
15:17
Seçimlerin bıçak sırtı olduğu ABD'de başkan adayı Joe Biden'ın yaptığı gaf dünyanın ağzına sakız oldu Seçimlerin bıçak sırtı olduğu ABD'de başkan adayı Joe Biden'ın yaptığı gaf dünyanın ağzına sakız oldu         
14:52
FETÖ'de çatlak büyüyor! Örgüt üyeleri sosyal medyada birbirine girdi FETÖ'de çatlak büyüyor! Örgüt üyeleri sosyal medyada birbirine girdi         
14:29
Son Dakika: İstanbul'da esnek mesai dönemi: 60 yaş üstü, hamile ve hastalar idari izinli sayılacak, sanayi çalışanları 7.00'de iş başı yapacak Son Dakika: İstanbul'da esnek mesai dönemi: 60 yaş üstü, hamile ve hastalar idari izinli sayılacak, sanayi çalışanları 7.00'de iş başı yapacak         
14:18
Bomba iddia: Pelin Öztekin, yeni tanıştığı adamla önce öpüştü sonra mekandakilerle tartıştı Bomba iddia: Pelin Öztekin, yeni tanıştığı adamla önce öpüştü sonra mekandakilerle tartıştı         
14:17
Yol kenarında dilenirken görülen eski NBA oyuncusu Delonte West rehabilitasyon ile hızla iyileşiyor Yol kenarında dilenirken görülen eski NBA oyuncusu Delonte West rehabilitasyon ile hızla iyileşiyor         
14:07
Cinsel içerikli film sitelerinin yasaklandığı ülkede vatandaşlar Bilişim Bakanlığı'na yürüdü Cinsel içerikli film sitelerinin yasaklandığı ülkede vatandaşlar Bilişim Bakanlığı'na yürüdü         
12:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla İstanbul'un 5 ilçesindeki bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla İstanbul'un 5 ilçesindeki bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak         
08:19
ABD, 46. başkanını seçiyor! Seçimi Trump mı, Biden mı kazanacak? ABD, 46. başkanını seçiyor! Seçimi Trump mı, Biden mı kazanacak?         
23:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2020 17:48:05. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Vali Su, TÜİOSB projesi ve Tarsus OSB'de incelemelerde bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei