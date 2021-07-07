KKTC Mersin Başkonsolosu Zalihe Mendeli, Mersin Valisi Su'ya ziyarette bulundu - Son Dakika

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Mersin Başkonsolosu Zalihe Mendeli, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nın 47. yıl dönümü nedeniyle Mersin Valisi Ali İhsan Su'yu ziyaret etti.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Mendeli ve beraberindekiler, Vali Su ile makamında bir süre görüştü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Su, Türkiye'nin, KKTC'nin yanında olmaya devam edeceğini belirterek, Kıbrıs Türk halkının 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nı kutladı.

Su ve Mendeli, 47 yıl önce Kıbrıs Barış Harekatı'nda canlarını feda ederek Kıbrıs Türklerinin özgürlüklerine kavuşmalarını sağlayan şehitleri rahmetle ve minnetle andı, gazilere şükranlarını sundu.