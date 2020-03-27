Vali Su: "Vefa Sosyal Destek Gruplarımız, 7/24 vatandaşımızın hizmetinde" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Vali Su: 'Vefa Sosyal Destek Gruplarımız, 7/24 vatandaşımızın hizmetinde' - Son Dakika

Vali Su: "Vefa Sosyal Destek Gruplarımız, 7/24 vatandaşımızın hizmetinde"

6 saat önce

MERSİN (İHA) – Mersin Valisi Ali İhsan Su, korona virüse karşı alınan tüm tedbirlerin Mersin'de de kararlılıkla uygulanmaya devam edildiğini belirterek, "Vefa Sosyal Destek Gruplarımız, 7/24 vatandaşımızın hizmetinde" dedi.

Vali Su:

MERSİN (İHA) – Mersin Valisi Ali İhsan Su, korona virüse karşı alınan tüm tedbirlerin Mersin'de de kararlılıkla uygulanmaya devam edildiğini belirterek, "Vefa Sosyal Destek Gruplarımız, 7/24 vatandaşımızın hizmetinde" dedi.


Mersin Valiliği, il genelinde korona virüse karşı yürütülen çalışmalar ve Vefa Sosyal Destek Grubuna ilişkin açıklama yaptı. Valilik açıklamasında, dünya genelinde tehdit oluşturan, Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi (salgın) olarak nitelendirilen korona virüse (Covid-19) karşı Cumhurbaşkanlığı ve bakanlıkların karar ve genelgeleri doğrultusunda alınan tüm tedbirlerin Mersin'de de kararlılıkla uygulanmaya devam edildiği bildirildi.


İçişleri Bakanlığının 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olanların ikametleri dışına çıkmalarını sınırlandıran genelgesi doğrultusunda Valilik ve kaymakamlıklarda oluşturulan Vefa Sosyal Destek Gruplarının Mersin'de vatandaşlara hizmet etmek üzere çalışmalarına 7/24 devam ettikleri kaydedilen açıklamada, "İlimizde, Valiliğimiz koordinasyonunda kaymakamlıklar tarafından yürütülen çalışmalardan yararlanmak isteyen yalnız yaşayan ya da yanında bir yakını olmayan 65 yaş üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlarımız, taleplerini iletmeye devam ediyor. Bu talepler valiliğimiz koordinasyonunda kaymakamlıklarda oluşturulan vefa iletişim merkezleri tarafından takip ediliyor ve yerine getiriliyor" denildi.


"7/24 vatandaşımızın hizmetindeyiz"


Vali Ali İhsan Su da yaptığı açıklamada, Mersin genelinde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Gruplarının sahada çalışmalarını sürdürmeye devam ettiklerini belirtti. Sokağa çıkması sınırlandırılan vatandaşların 112, 155 veya 156 numaralarını aramaları halinde, yetkilendirilen kamu görevlilerinin ilgili adreslere yönlendirildiğini kaydeden Vali Su, gıda, temizlik ve sağlık gibi temel ihtiyaçlarının yanı sıra isteyen vatandaşların maaşlarının da ikametlerinde tesliminin yapıldığını ve bu hizmetlerin 7/24 karşılanmaya devam edileceğini söyledi. Su, "Ayrıca ilimizde ikamet ederek, yalnız yaşadığı tespit edilen ve kronik rahatsızlığı olanlarla 65 yaş üzeri vatandaşlarımız, Valiliğimiz ve kaymakamlıklarımız tarafından aranarak ihtiyaçları sorulup yerine getiriliyor. Valiliğimiz ve ilgili kurumların destekleriyle sistemi en iyi şekilde yürütmeye çalışıyoruz. Her vatandaşımızın hayatı aynı derecede değerlidir, dolayısıyla vatandaşlarımızın evde kalmaları son derece önemlidir" ifadelerini kullandı.


Bu süreçte sosyal medyada asılsız, provokatif, gerçek dışı paylaşımlara da itibar edilmemesini isteyerek, resmi açıklamaların takip edilmesi gerektiğini vurgulayan Su, asılsız paylaşımlarda bulunanlar hakkında yasal işlemler yapıldığının altını çizdi.


Tüm Mersinlilere göstermiş oldukları destek ve anlayıştan dolayı teşekkür eden Vali Su, vatandaşlara seslenerek, "Evinde kal Mersin. Evde hayat var" dedi. - MERSİN

Ali ihsan, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 01:39 Kaynak: İHA

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