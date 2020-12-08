Vali Su, Yeşilay Danışmanlık Merkezini inceledi - Son Dakika

Vali Su, Yeşilay Danışmanlık Merkezini inceledi

08.12.2020 15:59
Vali Su, Yeşilay Danışmanlık Merkezini inceledi, System.String[]

Mersin Valisi Ali İhsan Su, alkol ve uyuşturucu bağımlıları ile yakınlarına ücretsiz psiko-sosyal ve iyileştirme desteği veren Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) Mersin Şubesini ziyaret etti.

Mersin Valisi Ali İhsan Su, alkol ve uyuşturucu bağımlıları ile yakınlarına ücretsiz psiko-sosyal ve iyileştirme desteği veren Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) Mersin Şubesini ziyaret etti.

Vali Su, Akdeniz ilçesi Bahçe Mahallesi'nde bulunan merkez ziyaretinde Yeşilay Mersin Şube Başkanı Nezir Şendur ve yetkililer tarafından karşılanırken, kendisine Toroslar Kaymakamı ve Akdeniz Kaymakam Vekili Ahmet Hikmet Şahin'in de eşlik etti. Merkezde incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgin alan Vali Su, bağımlılığın sadece bağımlı bireyi değil, ailesini ve çevresini de derinden etkileyen bir olay olduğunu belirterek, YEDAM gibi merkezlerin, bağımlı bireylerin hayatını doldurup, hayattan ümitlerini kesmeyeceği yerler olduğunu söyledi. Bağımlılıkla mücadelede yapılan çalışmaların çok kıymetli olduğunu ifade eden Su, bu mücadele kapsamında herkese düşen farklı yönler olduğunu kaydetti. Merkezi inceledikten sonra emeği geçenleri tebrik eden Vali Su, merkez çalışanlarına da görevlerinde başarılar diledi.

Alkol ve madde bağımlıları ile yakınlarının psikolojik destek alabilecekleri Yeşilay Danışma Merkezi'nin kuruluşu ve faaliyetleri hakkında bilgiler veren Şube Başkanı Şendur, "Merkezimizde psikologlar bu alanda özel eğitimler alan sosyal hizmet uzmanı, halkla ilişkiler uzmanı, bağımlılar ve ailelerine tüm bağımlılıklarla ilgili ücretsiz hizmet vermektedir" dedi.

YEDAM, alkol, madde ve uyuşturucu ile ilgili sorunlar yaşayan kişilere ücretsiz psikolojik ve sosyal destek sağlayarak yeniden hayata kazandırılmaları için yardımcı oluyor. Aynı zamanda aile ve yakınlarına da destek vererek bozulan yaşam düzeninin onarılmasını ve ilişkilerin sağlıklı devam etmesini destekliyor. - MERSİN

Vali Su, Yeşilay Danışmanlık Merkezini inceledi
Vali Su, Yeşilay Danışmanlık Merkezini inceledi
Vali Su, Yeşilay Danışmanlık Merkezini inceledi

Uyuşturucu, Yeşilay, Mersin, Alkol, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Vali Su, Yeşilay Danışmanlık Merkezini inceledi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Ünlü şarkıcı Nez, yeni albümü için saçlarını kazıttı Hayvanat bahçesinde şoke eden olay! 4 aslan koronaya yakalandı Milli sporcu Gamze Özdemir 21 yaşında hayatını kaybetti Bodrum'a giden Tuğba Ekinci, cüretkar mayosuyla güneş banyosu yaptı Birlikte yaşadığı kadını öldüren zanlı, 2 gün boyunca cesedin başında bekledi Acun Ilıcalı'dan Sihirli Annem açıklaması: Kızım eski bölümleri izleyince ben de yenisini çekmeye karar verdim Türk askeri 10 Aralık Zafer Töreni için Azerbaycan'a gitti Maske ve mesafe kurallarına uymayan 3 polise ceza yazdıran Vali, ödemeyi de kendisi yaptı
Son Dakika: AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, Tanzanya Darüsselam Büyükelçiliği görevine getirildi Son Dakika: AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, Tanzanya Darüsselam Büyükelçiliği görevine getirildi         
16:27
ABD'de polis, ABD'de polis, "Koronavirüs rakamları yanlış giriliyor" diyen veri bilimcinin evini bastı         
15:58
Sağlık Bakanlığı: Karantina süresinin düşürülmesi uluslararası güncellemelere paralel olarak yapıldı Sağlık Bakanlığı: Karantina süresinin düşürülmesi uluslararası güncellemelere paralel olarak yapıldı         
15:34
Ronaldo'nun United'a dönüşünü sponsor karşılayacak Ronaldo'nun United'a dönüşünü sponsor karşılayacak         
15:10
AK Partili isimden Kılıçdaroğlu'na hodri meydan: Sen cumhurbaşkanı adayı olursan ben de olacağım AK Partili isimden Kılıçdaroğlu'na hodri meydan: Sen cumhurbaşkanı adayı olursan ben de olacağım         
14:42
Dev dalgaları gören define avcıları soluğu Alanya'nın dünyaca ünlü sahillerinde aldı Dev dalgaları gören define avcıları soluğu Alanya'nın dünyaca ünlü sahillerinde aldı         
13:52
Bir günde milyoner oldu! Çiftçi, 20 liraya kiraladığı tarlada 15 karatlık elmas buldu Bir günde milyoner oldu! Çiftçi, 20 liraya kiraladığı tarlada 15 karatlık elmas buldu         
13:30
Türkiye'nin en büyük deprem üretme fayı, Antalya Körfezi'nden geçiyor Türkiye'nin en büyük deprem üretme fayı, Antalya Körfezi'nden geçiyor         
12:49
Şehit babası vergi borcu yüzünden hapse girdi! Valilik'ten açıklama gecikmedi Şehit babası vergi borcu yüzünden hapse girdi! Valilik'ten açıklama gecikmedi         
12:01
Stüdyo karıştı! Konsensus Araştırma Şirketi Başkanı, 12 kez Stüdyo karıştı! Konsensus Araştırma Şirketi Başkanı, 12 kez "Haddinizi bileceksiniz" deyip canlı yayını terk etti         
11:49
Bir dönem kimsenin yüzüne bakmadığı cennet hurması, şimdilerde altınla yarışıyor Bir dönem kimsenin yüzüne bakmadığı cennet hurması, şimdilerde altınla yarışıyor         
11:29
Aynı kadından evlat sahibi oldular! 2 arkadaş, satıldığı iddia edilen kayıp çocuklarını arıyor Aynı kadından evlat sahibi oldular! 2 arkadaş, satıldığı iddia edilen kayıp çocuklarını arıyor         
11:12
Vaka sayıları patladı, sağlık çalışanlarından Vaka sayıları patladı, sağlık çalışanlarından "tedbir" çağrısı geldi: Artık çok yorulduk ve tükendik, lütfen virüsü ciddiye alın         
11:01
Çin aşısı için gönüllü olmuştu! Prof. Dr. Özkan kendisinde görülen yan etkiyi ilk kez açıkladı Çin aşısı için gönüllü olmuştu! Prof. Dr. Özkan kendisinde görülen yan etkiyi ilk kez açıkladı         
10:05
Pitbull dehşeti! Sahibinin kucağından kaptığı süs köpeğini paramparça etti Pitbull dehşeti! Sahibinin kucağından kaptığı süs köpeğini paramparça etti         
09:39
Gözü dönmüş sapık, 11 yaşındaki kız çocuğunu bina girişinde sıkıştırıp istismar etti! O anlar kamerada Gözü dönmüş sapık, 11 yaşındaki kız çocuğunu bina girişinde sıkıştırıp istismar etti! O anlar kamerada         
09:33
Brezilya, Türkiye'nin 50 milyon doz sipariş ettiği Çin aşısını almaktan vazgeçti Brezilya, Türkiye'nin 50 milyon doz sipariş ettiği Çin aşısını almaktan vazgeçti         
09:31
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.12.2020 16:38:13. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Vali Su, Yeşilay Danışmanlık Merkezini inceledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei