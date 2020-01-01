Vali Su, yılbaşı gecesinde görev yapan güvenlik güçlerini ziyaret etti - Son Dakika

MERSİN (İHA) – Mersin Valisi Ali İhsan Su, yılbaşı akşamında görevde olan güvenlik güçlerini kontrol noktalarında ziyaret etti, çevik kuvvet ve özel harekat polisleri ile bir araya geldi.



Vali Su, vatandaşların yılbaşını huzur ve güven içerisinde geçirebilmeleri için alınan tedbirler çerçevesinde kontrol noktalarında denetimlerini sürdüren güvenlik güçlerine ziyaret gerçekleştirdi. Su'ya ziyaretleri sırasında İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne ve İl Jandarma Komutanı Albay Necip Çarıkcıoğlu ile Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Albay Oğuz Bavbek de eşlik etti.



İlk olarak Akdeniz ilçesi Kazanlı Polis Uygulama Noktasını ziyaret eden Vali Su, daha sonra Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, Özel Harekat Şube Müdürlüğü ile 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğüne giderek, görev başında olan personelin yeni yılını kutladı.



Yeni yıla görevi başında giren güvenlik güçlerinin ve kontrol noktasında durdurulan araç sürücülerinin yeni yılını kutlayan Su, uygulama noktasında alınan önlemleri yerinde inceleyerek, mesai mefhumu gözetmeksizin görevi başında olan güvenlik güçlerine görevlerinde başarılar diledi.



Yeni yılda Vali Su'dan telsiz mesajı



Öte yandan, Vali Su, saatler 00.00'ı gösterdiğinde polis ve jandarma telsizlerinden yeni yıl mesajı yayınladı. Su, telsiz mesajında, "Teşkilatımızın değerli mensupları, huzur ve güven ortamı içerisinde yeni bir yıla daha ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Kentimizdeki bu huzur ve güven ortamının tesis edilmesinde ve korunmasında elbette ki en büyük paylardan biri de siz değerli güvenlik güçlerimizin çalışmalarıdır. Bu itibarla ülkemizin huzur ve güvenliğinin tesisi, emniyet ve asayişin temini için gece gündüz her şart altında özverili, gayretli ve fedakarca çalışan tüm güvenlik güçlerimize ayrı ayrı teşekkür ediyor, aziz şehitlerimizi rahmet, kahraman gazilerimizi ise şükranla anıyorum. Yeni yılın güvenlik güçlerimize ve tüm insanlığa barış, huzur ve sağlık getirmesini temenni ediyor, sizlerin ve ailenizin yeni yılını içtenlikle kutluyorum" dedi. - MERSİN