Vali Süleyman Elban, belediye başkanlarıyla bir araya geldi - Son Dakika
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Vali Süleyman Elban, belediye başkanlarıyla bir araya geldi

23.02.2022 16:40
Vali Süleyman Elban, belediye başkanlarıyla bir araya geldi

Adana Valisi Süleyman Elban, Yüreğir Belediyesinde ilçe belediye başkanlarıyla bir araya geldi.

Adana Valisi Süleyman Elban, Yüreğir Belediyesinde ilçe belediye başkanlarıyla bir araya geldi.

Yüreğir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Bekir Fevzi Yıldırım Sivil Toplum Merkezi'nde Vali Süleyman Elban'ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya kentteki ilçe belediye başkanları katıldı.

Toplantıda Adana'da devam eden ve yapılması planlanan projeler görüşüldü.

Toplantının ardından, Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, Vali Elban ve belediye başkanlarına tablo hediye etti.

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Adana Ticaret Borsası Adana Ticaret Borsası Vali Elban, robotik kodlama ve bilgisayar teknolojileri sınıflarının açılışını yaptı Vali Elban, robotik kodlama ve bilgisayar teknolojileri sınıflarının açılışını yaptı

Fevzi Yıldırım, Süleyman Elban, Yüreğir, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Vali Süleyman Elban, belediye başkanlarıyla bir araya geldi - Son Dakika


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