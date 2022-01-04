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Vali Süleyman Elban'dan, Adana'nın kurtuluş yıl dönümü mesajı Açıklaması - Son Dakika

Vali Süleyman Elban'dan, Adana'nın kurtuluş yıl dönümü mesajı Açıklaması

04.01.2022 16:31
Vali Süleyman Elban'dan, Adana'nın kurtuluş yıl dönümü mesajı Açıklaması

Adana Valisi Süleyman Elban, gelecek nesillere durmaksızın Milli Mücadele tarihini aktaracak ve genç beyinlerde güçlü bir ulus bilinci oluşturacaklarını söyledi.

Adana Valisi Süleyman Elban, gelecek nesillere durmaksızın Milli Mücadele tarihini aktaracak ve genç beyinlerde güçlü bir ulus bilinci oluşturacaklarını söyledi.

Elban, 5 Ocak Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı kutlama mesajında, Türk halkının, asırlardan beri hür ve bağımsız yaşamış, bağımsızlığı hayatın şartı kabul etmiş bir millet olduğunu belirtti.

5 Ocak'ın, yalnızca bir tarih değil, şanlı kurtuluşun ve işgal güçlerine karşı yazılan destanın adı olduğunu vurgulayan Elban, "Aziz milletimizin, kentimizin kurtuluş kaderini bin bir zorluk içinde tayin ettiği gündür 5 Ocak. Bugün bu kutlu günün 100. yıl dönümünü kutluyor, Adana'mızın kurtuluş hissinin Gazi Mustafa Kemal Atatürk'te zuhur ettiği ilk şehir olarak tarihe geçmiş olmasından onur duyuyorum." diye konuştu.

Vali Elban, vatan, millet, bayrak, devlet aşkıyla ülkenin bugünü ve yarını için daima çalışacaklarına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Gelecek nesillerimize durmaksızın Milli Mücadele tarihimizi aktaracak ve genç dimağlarımızda güçlü bir ulus bilinci oluşturacağız. Çünkü dününü bilmeyen bir nesil, geleceğini göremez. Milli Mücadele azminden ve kararlılığından aldığımız güçle, devletimizin bekası ve ulusumuzun bağımsızlığı için daima çalışarak milli ve manevi değerlerimize, aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin hatıralarına sahip çıkacağız. İşgallere karşı Anadolu'muzun dört bir yanında verilen kurtuluş mücadelesinin, birçok cephede olduğu gibi Güney Cephesi'nde de aziz milletimizin zaferiyle sonuçlanmış olmasının haklı gururunu yaşıyor, bu duygu ve düşüncelerle Adanalı hemşehrilerimin 5 Ocak Kurtuluş Günü'nü tebrik ediyorum. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, Adana'mızın kurtuluş mücadelesinde büyük payı olan tüm kahramanlarımızı bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla anıyorum."

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Süleyman Elban, Adana, Milli, Aziz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Vali Süleyman Elban'dan, Adana'nın kurtuluş yıl dönümü mesajı Açıklaması - Son Dakika


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