Vali Süleyman Elban'dan vatandaşlara maske ve mesafe uyarısı - Son Dakika

Vali Süleyman Elban'dan vatandaşlara maske ve mesafe uyarısı

ADANA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 'Türkiye geneli sıkı denetim yapacağız' açıklamasının ardından bugün sabah Adana'da maske ve sosyal mesafe denetimleri başladı. Adana Valisi Süleyman Elban'ın nezaretinde başlayan denetimlerde vatandaşlar maske ve mesafe konusunda uyarıldı. Vali Elban, "Şuanda hastanelerimizde ki hasta sayımız çok az düzeyde. Bunların entübe olanı ve yoğun bakımda olan sayıları çok az zaten. Şuan için bir risk ve sıkıntımız yok" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı "Yarın, tüm Türkiye'de salgın ile ilgili bugüne kadar yaptığımız en yoğun denetimi gerçekleştireceğiz" açıklamasının ardından Adana Valiliği tarafından il merkezi ve ilçelerde denetimler gerçekleştirildi. Bu kapsamda Adana Valisi Süleyman Elban, Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci ve polislerle birlikte Seyhan İlçesi'ne bağlı 5 Ocak Meydanı, Çakmak Caddesi ve Atatürk Caddesi'ne gitti. Burada Vali Elban, vatandaşları sosyal mesafe, maske ve hijyen kuralına uymaları yönünde uyardı.

Polisler tarafından da maskesi olmayan vatandaşlara maske dağıtıldı.

"Maske ve mesafe kurallarına insanların uymasında yarar var"

Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Adana Valisi Süleyman Elban, " Sağlık Bakanlığı'mızın son dönemde dikkat çeken uyarıları var. 20-25 günden bu yana binin altında olan vaka sayısı son birkaç gündür binin biraz üzerine çıktı. Onun içinde yaklaşık 4-5 aydan bu yana ciddi tedbirler uyguluyoruz ve hepimiz fedakarlıkta bulunduk. Verilen emeğin heba olmaması lazım. Bu uyarıları ciddiye almak ve önümüzdeki dönemi de en az sıkıntıyla atlatmak için maske ve mesafe kurallarına insanların uymasında yarar var. İnsanlar zaman zaman unutabilir ama bizler sahadayız hatırlatmak için. İnşallah daha önceki dönemde alınan kararlara vatandaşlarımız genel anlamda uymuşlardı. Bu önümüzdeki dönemi de alınan kararlar doğrultusunda iyi bir başarıyla atlatacağımızı düşünüyorum" diye konuştu.

"Şuan için bir risk ve sıkıntımız yok"

Adana genelinde ki hastanelerin dolu olmadığından da bahseden Vali Elban, "Herhangi bir sıkıntımız yok. Şuanda hastanelerimizde ki hasta sayımız çok az düzeyde. Bunların entübe olanı ve yoğun bakımda olan sayıları çok az zaten. Şuan için bir risk ve sıkıntımız yok Allah'a şükür" diye konuştu.

"Tek ceza 900 lira"

Maske takılmama konusunda uygulanacak cezai işlemleri de anlatan Adana Valisi Süleyman Elban, "İnsanlarımızı maske konusunda takmaları konusunda uyarıyoruz. Esas amacımız insanlarımızın maske takması. Ceza kesmek değil. Biz vatandaşlarımızın sağlığı açısından kurallara uymalarını sık sık hatırlatıyoruz. Son çare olarak kural gereği cezai işleme başvuruyoruz. Tek ceza 900 lira olarak belirledik. Türkiye çapında da tek ceza olarak belirlendi. Bizim esas amacımızım ama insanların kurallara uyması " ifadelerini kullandı.

Vali Elban denetimler sırasında vatandaş ve esnaflarla da sohbet etti.

Öte yandan Adana Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü koordinesinde Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Adana Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleriyle birlikte otobüs, dolmuş ve taksi denetimleri yapıldı. Denetimlerin gün boyu devam edeceği öğrenildi.