Vali Süleyman Elban ve Belediye Başkanı Savcı Sayan'dan

Ağrı Valisi Süleyman Elban, AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi ve Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, 10 Mayıs Anneler Günü nedeniyle birer kutlama mesajı yayımladı.

Elban mesajında, varlığıyla hayata anlam katan, şefkat dolu yüreğiyle çocuklarına yol gösteren annelerin hakkının ödenemeyeceğini aktardı.

Mesajında hayatta olmayan annelere Allah'tan rahmet dileyen Elban, "Bizi millet yapan değerlerin her birimizde hayat bulmasında, yaşatılmasında en çok annelerimizin payı vardır. Onların değerini kaybetmeden zamanında bilmek, başımıza taç etmek ve gönüllerini hoş tutmak bizler için bir görevdir. Sadece bir gün ile sınırlı kalmayarak hayatımızın her gününde onları hatırlamalıyız" ifadesini kullandı.

Milletvekili Çelebi ise mesajında, sevgiyi temele alan annelerin dünyanın en kıymetli varlıkları olduğunu kaydetti.

Başta şehit anneleri olmak üzere tüm annelerin gününü kutlayan Çelebi, annelerin birer nadide çiçek olduğunu ve haklarının ödenmeyeceğini vurguladı.

Savcı Sayan da mesajında karşılıksız sevginin en güzel örneğinin anneler olduğunu vurgulayarak, "Annelerimiz geleceğimize uzanan yolda bizlere rehberlik eden ilk öğretmenlerimizdir." ifadesini kullandı.