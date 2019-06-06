Vali sürücüleri uyarıp çikolata dağıttı
1 saat önce
Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım Ramazan Bayramı tatili nedeniyle yolda bulunan sürücülerde çeşitli uyarılarda bulunup, sürücü ve tatilcilere çikolata ikram etti.
Tekirdağ
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 01:47 Kaynak: İHA
Valisi Aziz Yıldırım Ramazan Bayramı
tatili nedeniyle yolda bulunan sürücülerde çeşitli uyarılarda bulunup, sürücü ve tatilcilere çikolata ikram etti.
Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım Tekirdağ'ın merkez ilçesi Süleymanpaşa
'da bulunan TOKİ uygulama noktasını ziyaret ederek Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın
ve Tekirdağ İl Jandarma
Komutanı Albay Şahin Karakaş'tan Ramazan Bayramı tatili için yapılan denetimleri hakkında bilgi aldı.
Vali Yıldırım, yolda denetimler yaparak sürücülere önce çeşitli uyarılarda bulundu. Yıldırım uyarı ve ikazlardan sonra sürücü ve yolculara çikolata ikram etti.
Vali Yıldırım denetim noktasında yaptığı açıklamasında, "Bu sabah yaşanan kaza nedeniyle çok üzüldük. Beş vatandaşımızı kaybettik. Araçlardaki vatandaşlarında dikkatli olması gerekiyor. sürücüler mutlaka dinlenerek araç kullansınlar" dedi. - TEKİRDAĞ
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