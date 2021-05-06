Çiftçileri ziyaret eden Vali Sonel, ot biçti, fındığa ilaç attı, toprağa tohum dikti

Ordu'da çiftçileri tarla ve bahçelerinde ziyaret eden Vali Tuncay Sonel, motorla ot biçti, fındığa ilaç attı, toprağa tohum dikti.

Vali Sonel, beraberinde İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz ile Altınordu ilçesinde bazı mahallelere giderek, çiftçilik yapan vatandaşların bahçelerine ve tarlalarına konuk oldu.

Çiftçilerin üretim faaliyetlerini yerinde gören Sonel, ziyareti sırasında fındık bahçesinde motorla ot biçti, fındığa ilaç attı, tarlada fasulye tohumu dikti.

Bir süre üreticilere bu şekilde yardımcı olan Sonel, gazetecilere yaptığı açıklamada, tam kapanma sürecinde tarımsal faaliyetlerin sekteye uğramadan sürdürülmesi için üreticilere tüm kolaylıkların sağlandığına işaret etti.

Özellikle bu dönemde fındık bahçesinde yapılması gereken bakımlar olduğuna vurgu yapan Sonel, "Ordu'da fındık olmazsa olmazlarımızdan. Dünyada üretilen her dört fındıktan biri Ordu'da üretiliyor. Biz istiyoruz ki Ordu'daki çiftçilerimiz, yöre insanımız, bu süreci köylerinde, bahçelerinde, fındık bahçelerinin bakımı, ilaçlaması, gübrelemesi, temizliğinde geçirsinler. Böylece hem verimde hem kalitede artış olsun." dedi.

Kent genelinde tarıma yönelik güzel projelerin yürütüldüğüne de dikkati çeken Sonel, şunları kaydetti:

"Büyükşehir Belediye Başkanlığımızın çok değerli projeleri var, hem de çok çalışkan Tarım İl Müdürümüz ve ekibimiz var. Hep beraber inşallah bu yıl bu fırsatı lehimize çevirmemiz lazım. Bizim üretmeye, çalışmaya ihtiyacımız var.

Onun için de bu tam kapanma sürecinde istedik ki insanlarımız kırsal mahallelerimize gitsinler bağlarında, bahçelerinde çalışsınlar. Fındık bahçelerinin bakımını yapsınlar, tarlalarını eksinler, diksinler. Bu isteğimizin, arzumuzun bugün yaptığımız ziyaretlerde karşılığını görmek, bizi mutlu etti."

Üreticilerde, kendilerini bahçelerinde ziyaret eden Sonel'e teşekkür etti.