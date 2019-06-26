Son Dakika Haberleri: Vali Taşbilek'den Kürtün ve Torul ilçelerine ziyaret
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Vali Taşbilek'den Kürtün ve Torul ilçelerine ziyaret

47 dakika önce

Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, Kürtün ve Torul ilçelerinde muhtarlarla bir araya geldi.

Vali Taşbilek'den Kürtün ve Torul ilçelerine ziyaret, System.String[]
Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, Kürtün ve Torul ilçelerinde muhtarlarla bir araya geldi.
Kürtün'de Belediye Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen toplantıda muhtarları dinleyen Taşbilek, burada yaptığı konuşmada, Kürtün'ün resmini çizebilmek, sıkıntıları, ihtiyaçları, talepleri, beklentileri belirlemek ve bunlarla ilgili değerlendirmede bulunmak maksadıyla toplantı düzenlediklerini söyledi.
Elbirliği içerisinde sorunları çözmeye gayret edeceklerini dile getiren Taşbilek, "En öncelikli kısımlardan başlayarak çok kısa zaman içerisinde hepsini toparlamak istiyoruz. Bu bölgenin insanının anlayışına sığınarak bazı şeyler gecikmiş olabilir. İnşallah sizin o güzel anlayışınıza mahcup olmadan elimizden geldiğince ihtiyaçları önceleyerek altyapı hizmetlerini verme noktasında bütün çabamızı sarf edeceğiz." diye konuştu.
Taşbilek, toplantının ardından, Mart ayında Irak'ın kuzeyindeki operasyonlarda şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Taşkın Temel'in ilçeye bağlı Günyüzü köyündeki ailesini ziyaret etti.
Daha sonra Torul ilçesine gelen Taşbilek, Şehit Tamer Özdemir Anadolu Lisesi Salonu'nda köy ve mahalle muhtarlarıyla buluştu.
Muhtarları dinleyen Taşbilek, sonrasında yaptığı konuşmada, "Maddi hizmetlerle ilgili bütün taleplerinizi aldık. Elimizden geldiğince imkanlarımız çerçevesinde bu taleplerinizi yerine getireceğiz. Köy ve mahallelerdeki muhtaç, düşkün, kimsesiz vatandaşlara ulaşmayı ve bize bildirmeyi ihmal etmeyin." ifadesini kullandı.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 05:53 Kaynak: AA
Gümüşhane, Torul, Kürtün, Güncel
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