Son Dakika Haberleri: Vali Taşbilek İşgem'i İnceledi

Vali Taşbilek İşgem'i İnceledi

43 dakika önce

Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, kentte kurulan Geleneksel ve Organik Ürünler İş Geliştirme Merkezinin yaklaşık 8,5 milyon avroluk bir proje olduğunu belirterek, "Türkiye'de yeni gelişen İŞGEM'ler bu modeli örnek alarak Türkiye'ye yayılacak.

Vali Taşbilek İşgem'i İnceledi, System.String[]
Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, kentte kurulan Geleneksel ve Organik Ürünler İş Geliştirme Merkezinin yaklaşık 8,5 milyon avroluk bir proje olduğunu belirterek, " Türkiye'de yeni gelişen İŞGEM'ler bu modeli örnek alarak Türkiye'ye yayılacak." dedi.

Taşbilek, Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İsmail Akçay ve beraberindekilerle Harmancık köyünde faaliyete geçen Geleneksel ve Organik Ürünler İş Geliştirme Merkezinde (İŞGEM) incelemelerde bulundu.

Gümüşhane İŞGEM Genel Müdürü Gürbüz Odabaşı'ndan merkezle ilgili brifing alan Taşbilek, burada yaptığı konuşmada, Gümüşhane İŞGEM'in Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti'nce finanse edilen rekabetçi sektörler programı çerçevesinde yürütülen bir proje olduğunu söyledi.

Gümüşhane İŞGEM'in Türkiye'ye örnek olabilecek özellikli bir yatırım olduğunu dile getiren Taşbilek, şunları kaydetti:

"İlerleyen süreçte bunu Türkiye'ye rol model olacak şekilde bir kalıba oturtacağız ve hep beraber Türkiye'de yeni gelişen İŞGEM'ler bu modeli örnek alarak Türkiye'ye yayılacak. İlaveleriyle yaklaşık 8,5 milyon avroluk bir proje. Gümüşhane'nin en önemli projelerinden birisi. Burası hem iş kurmak isteyen müteşebbislerimize bir model, işlerini geliştirmek isteyenlere eğitimler alanı hem de içindeki işlikler vasıtasıyla onlara fiziki mekanlar da oluşturuyor. Girişimcilerin üretim yapmalarına katkı sağlayacak bir çalışma alanı. Bizim istihdamımızı şekillendirmede, iş artışında da çok özel bir model olarak Gümüşhanelilere hizmet edecektir."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 06:01 Kaynak: AA

Gümüşhane, Türkiye, Güncel
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