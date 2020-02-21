Vali Taşbilek köy okulunda çocuklarla buluştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Vali Taşbilek köy okulunda çocuklarla buluştu - Son Dakika

Vali Taşbilek köy okulunda çocuklarla buluştu

7 saat önce

Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, Gençlik Merkezi gönüllüleriyle birlikte Köse ilçesindeki köy okulunda çocuklarla buluştu, boyama yaptı, hediyeler dağıttı.

Vali Taşbilek köy okulunda çocuklarla buluştu, System.String[]

Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, Gençlik Merkezi gönüllüleriyle birlikte Köse ilçesindeki köy okulunda çocuklarla buluştu, boyama yaptı, hediyeler dağıttı.


Gümüşhane Gençlik Merkezi tarafından 'Merkezim heryerde' projesi kapsamında Köse ilçesinde program düzenlendi.


Gümüşhane'nin en kalabalık köyü unvanını elinde bulunduran Salyazı köyündeki ilk ve ortaokulda düzenlenen programda Vali Kamuran Taşbilek, öğrencilerin oyunlarını izledi, onlarla birlikte boya çalışması yaptı ve sınıfları ziyaret ederek öğrencilere hediyeler dağıttı.


Vali Taşbilek, Köse Kaymakam Vekili Kelkit Kaymakamı Aziz Onur Aydın, Köse Belediye Başkanı Turgay Kesler, ilgili kurum müdürleri, köy muhtarı ve vatandaşların katıldığı programda öğrencilere çeşitli tavsiyelerde de bulundu.


Köyde yaşayan ve taşımalı sistemle okulda eğitim gören öğrenciler hayatlarında ilk defa palyaçolarla birlikte oyunlar oynayıp eğlenme fırsatını bulduğu programda ayrıca bahçeye kurulan mini golf sahasında golf ile tanıştı.


Etkinlik öğrenci ve davetlilerin katıldığı Gençlik Merkezi üyelerinin konseriyle son buldu.


Proje kapsamında gençlik merkezi gönüllülerinin Salyazı köyündeki okulda okuyan öğrencilere bir umut, bir gülüş, bir sevinç, bir tutam mutluluk ve tebessüm olmak için harekete geçtiğini kaydeden Vali Taşbilek, genç gönüllülerin köy okulunda iki günlük yoğun çalışmanın ardından tavana bayrak uygulaması ve okul koridorlarına çocuklara örnek niteliği taşıyan Mevlana, Nasrettin Hoca, Barış Manço gibi değerleri duvarlara işlediğini belirterek emeği geçen herkese teşekkür etti. - GÜMÜŞHANE

Kamuran Taşbilek, Gümüşhane, Salyazı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 08:02 Kaynak: İHA
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