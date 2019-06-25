Vali Taşbilek merkez ilçe muhtarlarıyla buluştu

Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, merkez ilçeye bağlı köy ve mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, merkez ilçeye bağlı köy ve mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.



Vali Taşbilek, Gümüşhane Kültür Merkezinde Vali Yardımcısı Ali Arıkan, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Emin Erdoğdu, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ekrem Akdoğan, Belediye Başkan Yardımcısı Hakkı Gündüz'le köy ve mahalle muhtarlarıyla istişare toplantısı düzenledi.



Muhtarların tek tek söz alarak köylerindeki ihtiyaç ve taleplerini birinci ağızdan en yetkili isimlere yönelttiği toplantıda tüm talepler ilgili kurum müdürleri ve görevliler tarafından kayıt altına alındı.



"Sizlere yardımcı olmak için varız"



Kamu kurumlarının il müdürleri ve temsilcilerinin katıldığı toplantıda konuşan Vali Taşbilek, "Muhtarlarımızın dertlerini dinlemek, yeni seçilen muhtarlarımızla tanışmak, sorunları onların çerçevesinden görüp ortak karar alabilme noktasında toplandık. Sizlere yardımcı olmak için varız. Hepimizin vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının giderilmesi, onların mutlu, müreffeh ve refah içerisinde bir hayat sürmesi amacıyla kamu hizmeti yürütüyoruz. Sizler bizim kamu hizmetlerini vatandaşlarımıza sunarken köylerdeki en büyük destekçimizsiniz, gözümüz, kulağımız, elimiz, ayağımız, herşeyimizsiniz. Köyleri hem altyapı noktasında hem insanlarımızın mutluluğu ve huzuru noktasında, yetiminin, fakirinin sahiplenilmesi noktasında, mazlumu, garibanı, hastası, yaşlısı noktasında bunların hepsinin sahiplenilmesi ve devletimizden razı hale getirilmesi noktasında hepimize büyük görevler düşüyor. El birliğiyle devletimize, milletimize güzel hizmetler yaparız" dedi.



Muhtarlara yönelik "Siz bizim için kıymetlisiniz" ifadelerini kullanan Vali Taşbilek, "Muhtarlarımız bizim için özel bir önem ifa ediyor. Önemli, değerli, kıymetli görüyoruz. Bizim kapımızdan girdiği zaman o köydeki herkesin temsilcisi olarak o kapıdan girdiğidir" diye konuştu.



"Devlet olmak sadece yol yapmak, su götürmek değildir"



Sosyal devlet olma gereğinin sadece yol yapmak, su götürmekten ibaret olmadığını belirten Vali Taşbilek, "O köylerde yaşayan herkesin devletinden razı olmasıdır. Yetimi, garibanı, hastası, mağduru, yaşlısı devletten razıysa toplumun bütün kesimleri devletten razı demektir. Bizim yapacağımız maddi hizmetlere ilaveten muhtarlara düşen en yegane iş o köydeki mağdur, yetim mazlum, hasta, sıkıntılı, engelli ne kadar dezavantajlı varsa, ne kadar devletin desteğine ve elinden tutmasına ihtiyaçlı varsa, ulaşamadığımız ne kadar insan varsa bunları bize ulaştırmaktır. En önemli hizmet onlara yapılacak hizmettir" şeklinde konuştu.



"Bu hizmetlerin yanında devletinden razı insan profili oluşturmamız lazım"



Bugün gelinen durumda 25 yıl önce muhtaç olunan birçok şeye bugünlerde bakılmadığını dile getiren Taşbilek, "Bizim insanımız herşeyin en güzeline layık. Bu hizmetlerin yanında devletinden razı insan profili oluşturmamız lazım. Bütün kurumlarımızın kapısı size açık. Bizim hergün saat 10.00-11.00 arası halk saatidir. Muhtarlara saat yada randevu gibi kavram tanımıyorum. Muhtar, STK temsilcileri her daim gelip görüşebilir. Birbirimizin elinden tutup destek olacağız. El birliğiyle Gümüşhane'yi, Gümüşhaneliyi layık olduğu en güzel şekilde hizmetleri sunacağız. Kapımız, gönlümüz açık. El birliğiyle daha güzel günlere inşallah" diyerek sözlerini sonlandırdı.



Toplantıda kurum amirleri de çalışmalarıyla ilgili bilgiler aktararak muhtarlara bilgilendirilmesi gereken konularda bilgi verdi.



Gümüşhane Köy ve Mahalle Muhtarları Derneği Gürbüz Demir de söz alarak muhtarlara çeşitli tavsiyelerde bulundu, bazı sıkıntıları dile getirdi. - GÜMÜŞHANE

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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